20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • NATO’dan Türkiye ve Yunanistan’a çağrı. Jetlerimiz Yunan tacizine karşılık vermişti

NATO’dan Türkiye ve Yunanistan’a çağrı. Jetlerimiz Yunan tacizine karşılık vermişti

NATO, Yunan savaş uçaklarının Ege'de NATO uçuşunu önleme girişiminin ardından, "Yunanistan ve Türkiye'ye Ege'deki farklılıklarını diplomatik yollar ve müttefik dayanışması ruhu içinde çözmeleri çağrısında bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 21:45
Takip Et

Müttefik vurgusu yapan NATO Türkiye ve Yunanistana çağrıda bulundu

NATO’dan Türkiye ve Yunanistan’a çağrı. Jetlerimiz Yunan tacizine karşılık vermişti
+
Aa
-

NATO’dan bir yetkili, planlı “NATO NEXUS ACE Ege” görevi için yapılan uçuşa Yunan uçaklarının önleme girişimi yapmasıyla ilgili açıklama yaptı. Türkiye ve Yunanistan’ın değerli müttefikler olduğunu vurgulayan NATO yetkilisi, iki ülkenin NATO’da her gün birlikte çalıştığını, kuvvetlerinin NATO tatbikatlarına birlikte katıldığını hatırlattı.

Akdeniz’in NATO için hayati önem taşıdığını dile getiren NATO yetkilisi, şöyle devam etti:

Yunanistan ve Türkiye’ye Ege’deki farklılıklarını diplomatik yollar ve müttefik dayanışması ruhu içinde çözmeleri çağrısında bulunuyoruz. NATO, Türkiye ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de olay çıkma riskini düşürmek için çalışacağı bir ayrıştırma mekanizması kurmuştu. Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının Avrupa’da barışı bozduğu bir zamanda müttefiklerin birlikte durmaları daha da önem taşımaktadır.

“HAVA KUVVETLERİMİZ GEREKLİ KARŞILIĞI VERDİ”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sabah yaptığı açıklamada, Ege’de NATO uçuşunu önlemeye çalışan Yunanistan uçaklarına, Türk Hava Kuvvetlerinin gerekli karşılığı verdiğini bildirmişti.

Açıklamada, dün planlı “NATO NEXUS ACE Ege” görevi için oluşturulan paket kolda, Türk Hava Kuvvetlerine ait 14 adet F-16, bir HİK, bir KC-135 tanker ve bir CASA arama-kurtarma uçağının, NATO’ya ait bir E3-A AWACS uçağı ile uçuş görevi gerçekleştirdiği, bu görev için 24 saat önceden Hava Görev Emri (ATO) çekilerek NATO’daki müttefiklere gerekli bilgilendirmenin yapıldığı aktarılarak, şunlar kaydedilmişti:

Yunanistan uçakları, bir kez daha NATO uçuşunu önlemeye çalıştı, Hava Kuvvetlerimiz gerekli karşılığı verdi. Paket kol, Ege’nin uluslararası hava sahasında uçuşuna devam ederken, Yunanistan’a ait 5 ayrı hava üssünden kaldırılan F-16’lar uçaklarımıza radar kilidi atmak suretiyle taciz etti. Yunanistan’a ait uçakların NATO görevini önleme çabalarına rağmen paket koldaki uçaklarımız görevin başarıyla tamamlanması için uçuşa devam etti. Dalaman’dan ve Akhisar’dan kalkan F-16 uçaklarımız da önleme görevi yaparak, Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi. Paket kol uçuşundaki uçaklarımız da NATO NEXUS ACE görevini başarıyla tamamlayarak emniyetle üslerine döndü. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
2
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
3
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
4
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
6
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Bir anda bastırdı! İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü
7
﻿Bir anda bastırdı! İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü
﻿Bir anda bastırdı! İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü
﻿Bağcılar'da bir doktor görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
﻿Bağcılar'da bir doktor görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
﻿Bağcılar'da bir doktor görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
﻿Siirt'te inşaatta göçük; 3 yaşındaki Furkan öldü, ablası ağır yaralandı
﻿Siirt'te inşaatta göçük; 3 yaşındaki Furkan öldü, ablası ağır yaralandı
﻿Siirt'te inşaatta göçük; 3 yaşındaki Furkan öldü, ablası ağır yaralandı
﻿Senegal Cumhurbaşkanı Sall Türkiye'ye geliyor
﻿Senegal Cumhurbaşkanı Sall Türkiye'ye geliyor
﻿Senegal Cumhurbaşkanı Sall Türkiye'ye geliyor
﻿İstanbul'da aile hekimine saldırı
﻿İstanbul'da aile hekimine saldırı
﻿İstanbul'da aile hekimine saldırı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.