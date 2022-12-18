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Zelenski pes etme sinyali verdi. "Kiev’de durum çok kötü"

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'de durumun kötü olduğunu açıkladı. 

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 09:45
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Zelenski "durum kötü" diyerek seslendi. Pes mi ediyor?

Zelenski pes etme sinyali verdi. ''Kiev’de durum çok kötü''
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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle su ve elektrik hizmetlerinde yaşanan sıkıntılar ciddi boyutlara ulaştı. Altyapıların büyük zarar gördüğünü ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'de durumun kötü olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus füzelerinin elektrik ve su hizmetlerine ciddi boyutta zararlar verdiğini belirterek, Kiev'de durumun kötü olduğunu ifade etti.

Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus ordusunun evvelki gün Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği füze saldırılarında, enerji nakil hatlarının hasar gördüğünü söyledi.

Ukrayna'nın birçok bölgesinde, su ve elektrik hizmetinin sağlanması konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Zelenski, "Kiev'de durum kötü. Vinnytsia Lviv ve bölgelerinde de." dedi.

Zelenski, hava savunma sistemleri konusunda müttefiklerinden daha fazla yardım beklediklerini ifade ederek "Böylelikle Rus terörünün ana tarzı (füze terörü) imkansız hale gelecektir." diye konuştu.


(Kaynak: AA)

 

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