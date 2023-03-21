Kırım'daki Canköy kentine İHA saldırısı düzenlendi

Rus haber ajansı TASS'daki bilgilere göre, dün Kırım'daki Canköy kentini hedef alan İHA'lar Rus hava savunma sistemleri tarafından vuruldu.

İHA'lara ait parçaların düşmesi sonucu bir kişi yaralandı, bir ev ve market hasar gördü.

Saldırının ardından Canköy'de acil durum ilan edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

UKRAYNA ASKERİ İSTİHBARATI: KIRIM’DA RUS SEYİR FÜZELERİ İMHA EDİLDİ

Ukrayna Ulusal Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR) ise meydana gelen patlamada Rus seyir füzelerinin imha edildiğini öne sürdü.

Ukrayna İstihbaratı GUR’dan yapılan yazılı açıklamada, Kırım’ın kuzeyindeki Canköy şehrinde patlama meydana geldiği belirtildi.

"Patlamada demir yolunun yanı sıra nakliye sırasındaki Rus 'Kalibr' seyir füzeleri imha edildi." ifadesine yer verilen açıklamada, bu füzelerin Rus Karadeniz Filosunun gemilerinden fırlatılması amacıyla götürüldüğü iddia edildi.

Açıklamada, söz konusu füzelerin imha menzilinin kara hedefleri için 2 bin 500, deniz hedefleri için 375 kilometrenin üzerinde olduğu kaydedilerek, "Gizemli patlama Rusya’yı silahsızlandırma sürecini sürdürüyor ve Ukrayna’nın Kırım Yarımadası'nı işgalden kurtarmaya hazırlıyor." ifadesi kullanıldı. (AA)