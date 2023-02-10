Kırım Türkü Cemil Gafarov Rus hapishanesinde hayatını kaybetti. 4 yıldır Rusya'nın elinde esirdi

Rusların Kırım Türklerine baskı uygulamak amacıyla kurguladığı Hizb-ut Tahrir Davası çerçevesinde 13 yıl hapis cezasına mahkum edilen kronik böbrek rahatsızlığı olan 60 yaşındaki Kırım Tatar Türkü Cemil Gafarov, Rus tutukevinde hayatını kaybetti.

Gafarov'un sağlık durumu kötüleşmesine rağmen tutukevi yönetimi, Kırım Tatarının uygun tıbbi muayeneden geçmesine izin vermiyordu. Böbrek diyalizine ihtiyaç duyan Gafarov, Rus mahkemesinde birkaç kez hapishane koşullarında çok uzun yaşayamayacağına dikkat çekmişti.

“CEZAEVİNE SEVK EDİLİRKEN HAYATTA KALIR MIYIM?”

Ocak ayı sonunda avukat Emil Kurbedinov ile görüşen Gafarov, tutukevinde kendisine tedavi uygulanacağını düşünmediğini belirterek, “Cezaevine sevk edilirken hayatta kalır mıyım belli değil. Haftalarca yolda nasıl dayanacağım? Yol benim için çok zor olacak.” demişti.

HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yaşayan Kırım Türkü gazeteci Gülsüm Khalilova sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Rusya’nın elinde esir olan #Kırım Tatar Türkü Cemil Gafarov, Rus hapishanesinde hayatını kaybetti. Gafarov, 2019 yılında Kırım’da haksız yere gözaltına alındı ve 13 yıl hapis cezasına çarpıtıldı. Ayrıca eşi ve üç çocuğu da vardı” ifadelerini kullandı.