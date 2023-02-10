10 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kırım Türkü Cemil Gafarov Rus hapishanesinde hayatını kaybetti. 4 yıldır Rusya'nın elinde esirdi

Kırım Türkü Cemil Gafarov Rus hapishanesinde hayatını kaybetti. 4 yıldır Rusya'nın elinde esirdi

2019 yılında Kırım’da Rusya tarafından gözaltına alınan Kırım Tatar Türkü Cemil Gafarov, Rus hapishanesinde hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 16:50
Takip Et

Cemil Gafarov Rus hapishanesinde hayatını kaybetti

Kırım Türkü Cemil Gafarov Rus hapishanesinde hayatını kaybetti. 4 yıldır Rusya'nın elinde esirdi
+
Aa
-

Rusların Kırım Türklerine baskı uygulamak amacıyla kurguladığı Hizb-ut Tahrir Davası çerçevesinde 13 yıl hapis cezasına mahkum edilen kronik böbrek rahatsızlığı olan 60 yaşındaki Kırım Tatar Türkü Cemil Gafarov, Rus tutukevinde hayatını kaybetti.

Gafarov'un sağlık durumu kötüleşmesine rağmen tutukevi yönetimi, Kırım Tatarının uygun tıbbi muayeneden geçmesine izin vermiyordu. Böbrek diyalizine ihtiyaç duyan Gafarov, Rus mahkemesinde birkaç kez hapishane koşullarında çok uzun yaşayamayacağına dikkat çekmişti.

“CEZAEVİNE SEVK EDİLİRKEN HAYATTA KALIR MIYIM?”

Ocak ayı sonunda avukat Emil Kurbedinov ile görüşen Gafarov, tutukevinde kendisine tedavi uygulanacağını düşünmediğini belirterek, “Cezaevine sevk edilirken hayatta kalır mıyım belli değil. Haftalarca yolda nasıl dayanacağım? Yol benim için çok zor olacak.” demişti.

HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yaşayan Kırım Türkü gazeteci Gülsüm Khalilova sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Rusya’nın elinde esir olan #Kırım Tatar Türkü Cemil Gafarov, Rus hapishanesinde hayatını kaybetti. Gafarov, 2019 yılında Kırım’da haksız yere gözaltına alındı ve 13 yıl hapis cezasına çarpıtıldı. Ayrıca eşi ve üç çocuğu da vardı” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
1
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
2
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
3
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
4
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
5
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
6
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Çürük binalara ruhsat verilmesi için yapılan imar affı reklamı. Bir de utanmadan bu reklamda oynadılar
7
﻿Çürük binalara ruhsat verilmesi için yapılan imar affı reklamı. Bir de utanmadan bu reklamda oynadılar
﻿Çürük binalara ruhsat verilmesi için yapılan imar affı reklamı. Bir de utanmadan bu reklamda oynadılar
﻿Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kahramanmaraş'ı ziyaret edecek
﻿Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kahramanmaraş'ı ziyaret edecek
﻿Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kahramanmaraş'ı ziyaret edecek
﻿16 milyar dolarlık maç. Bahis rekoru bekleniyor
﻿16 milyar dolarlık maç. Bahis rekoru bekleniyor
﻿16 milyar dolarlık maç. Bahis rekoru bekleniyor
﻿Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 10 kişi tutuklandı
﻿Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 10 kişi tutuklandı
﻿Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 10 kişi tutuklandı
﻿Minik Yağız depremin 105. saatinde enkazdan çıktı, ''En büyük Beşiktaş'' dedi
﻿Minik Yağız depremin 105. saatinde enkazdan çıktı, ''En büyük Beşiktaş'' dedi
﻿Minik Yağız depremin 105. saatinde enkazdan çıktı, ''En büyük Beşiktaş'' dedi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.