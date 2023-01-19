19 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenskiy: Kırım bizim toprağımızdır Bu bizim denizimiz ve bizim dağlarımızdır

Zelenskiy: Kırım bizim toprağımızdır Bu bizim denizimiz ve bizim dağlarımızdır

Zelenskiy, yaptığı açıklamada, Kırım'ın Ukrayna toprağı olduğunu yineleyerek, kendilerine ait olanı geri alacaklarını söyledi.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 18:51
Takip Et

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy: Kırım bizim toprağımızdır. Bize ait olanı alacağız

Zelenskiy: Kırım bizim toprağımızdır Bu bizim denizimiz ve bizim dağlarımızdır
+
Aa
-

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Zelenskiy, yaptığı açıklamada, Kırım'ın Ukrayna toprağı olduğunu vurgulayarak, "Amacımız tüm topraklarımızı işgalden kurtarmaktır" dedi.

Zelenskiy, "Bize ağır silahlar verin, biz de bize ait olanı geri alalım" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, şunları söyledi:

"Amacımız tüm topraklarımızı işgalden kurtarmaktır. Kırım bizim toprağımızdır. Bu bizim denizimiz ve bizim dağlarımızdır. Bize ağır silahlar verin, biz de bize ait olanı geri alalım."

FLAŞ PUTİN İDDİASI

Vladimir Putin'in hala hayatta olduğundan ve Rusya'da kararlar aldığından 'tamamen emin olmadığını'  söyleyen Zelenskiy, "Kiminle ve ne hakkında konuşacağımı tam olarak anlamıyorum. Bazen arkasında chroma key'in olan Putin'in gerçekten o olduğundan emin değilim"  diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Yarımadada askeri üniformalı, üzerlerinde hiçbir sembol ya da simge bulunmayan silahlı kişiler, 27 Şubat 2014'ten itibaren kamu binalarında kontrolü ele almaya başladı. "Yeşil adamlar" olarak adlandırılan Rusya yanlısı bu milis güçleri, kısa sürede hükümet binalarının yanı sıra Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosunu da ele geçirdi.

Kiev'deki yönetimin Batı yanlılarının eline geçmesine karşılık Rusya yanlısı silahlı grupların baskısı altındaki parlamentoda, "Kırım, Ukrayna'nın parçası olarak kalsın mı yoksa Rusya'ya mı bağlansın?" sorusunun yarımada sakinlerine yöneltileceği referandum kararı çıkarılmak istendi.

Eli silahlı "yeşil adamların" gölgesinde 6 Mart 2014'te toplanan Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması için referandum yapılması kararı aldı.

Kırım Tatarları, Parlamentonun bu kararına karşı çıkıp boykot kararı alsa da 16 Mart 2014'te yarımadada sözde referanduma gidildi.

Rusya yanlısı silahlı güçlerin kontrolündeki referandum sonucunda Moskova'nın da beklediği kararın, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması yönünde çıktığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
1
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
2
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
3
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
4
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
5
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
6
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
7
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Ada seferlerine fırtına engeli
﻿Ada seferlerine fırtına engeli
﻿Ada seferlerine fırtına engeli
﻿Sırbistan’ın güneyinde OHAL ilan edildi
﻿Sırbistan’ın güneyinde OHAL ilan edildi
﻿Sırbistan’ın güneyinde OHAL ilan edildi
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.