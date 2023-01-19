Zelenskiy: Kırım bizim toprağımızdır Bu bizim denizimiz ve bizim dağlarımızdır

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Zelenskiy, yaptığı açıklamada, Kırım'ın Ukrayna toprağı olduğunu vurgulayarak, "Amacımız tüm topraklarımızı işgalden kurtarmaktır" dedi.

Zelenskiy, "Bize ağır silahlar verin, biz de bize ait olanı geri alalım" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, şunları söyledi:

"Amacımız tüm topraklarımızı işgalden kurtarmaktır. Kırım bizim toprağımızdır. Bu bizim denizimiz ve bizim dağlarımızdır. Bize ağır silahlar verin, biz de bize ait olanı geri alalım."

FLAŞ PUTİN İDDİASI

Vladimir Putin'in hala hayatta olduğundan ve Rusya'da kararlar aldığından 'tamamen emin olmadığını' söyleyen Zelenskiy, "Kiminle ve ne hakkında konuşacağımı tam olarak anlamıyorum. Bazen arkasında chroma key'in olan Putin'in gerçekten o olduğundan emin değilim" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Yarımadada askeri üniformalı, üzerlerinde hiçbir sembol ya da simge bulunmayan silahlı kişiler, 27 Şubat 2014'ten itibaren kamu binalarında kontrolü ele almaya başladı. "Yeşil adamlar" olarak adlandırılan Rusya yanlısı bu milis güçleri, kısa sürede hükümet binalarının yanı sıra Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosunu da ele geçirdi.

Kiev'deki yönetimin Batı yanlılarının eline geçmesine karşılık Rusya yanlısı silahlı grupların baskısı altındaki parlamentoda, "Kırım, Ukrayna'nın parçası olarak kalsın mı yoksa Rusya'ya mı bağlansın?" sorusunun yarımada sakinlerine yöneltileceği referandum kararı çıkarılmak istendi.

Eli silahlı "yeşil adamların" gölgesinde 6 Mart 2014'te toplanan Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması için referandum yapılması kararı aldı.

Kırım Tatarları, Parlamentonun bu kararına karşı çıkıp boykot kararı alsa da 16 Mart 2014'te yarımadada sözde referanduma gidildi.

Rusya yanlısı silahlı güçlerin kontrolündeki referandum sonucunda Moskova'nın da beklediği kararın, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması yönünde çıktığı bildirildi.