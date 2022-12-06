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Rusya'nın Kursk bölgesine dron saldırısı

Rusya'nın Ukrayna'yı ülkedeki askeri uçak pistlerine yönelik saldırılarla suçlamasından bir gün sonra Rusya'nın, Ukrayna'ya sınırı olan Kursk bölgesine dron saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı sonrasında bir petrol tankeri alev aldı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 11:47
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Rusya'nın Kursk bölgesine dron saldırısı
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Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken Rusya'nın Kursk bölgesine gerçekleştirilen bir dron saldırısı sonucunda petrol depolama tankının alev aldığı belirtildi. Sözkonusu insansız hava aracı saldırısı haberi, Moskova'nın Kiev'i Rusya topraklarındaki iki askeri uçak pistine saldırı düzenlemekle suçlamasından bir gün sonra geldi.

Ukrayna ile sınırı olan Kursk bölgesinin valisi Roman Starovoyt, Telegram hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada, saldırı nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etti. İngiliz haber ajansı Reuters ise, Kursk bölgesindeki saldırıya dair çıkan haberlerinin doğrulanamadığını kaydetti.

SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURMUŞTU

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının Rusya'nın güneyinde bulunan Ryazan ve Saratov'daki askeri üslere yönelik saldırı gerçekleştirdiği belirtilmişti. Savunma Bakanlığı açıklamasında, üç çalışanın hayatını kaybettiği, dört kişinin yaralandığı ve iki uçağın da zarar gördüğünü kaydetmişti.

RUSYA İÇİNE EN DERİN SALDIRI OLARAK KAYITLARA GEÇECEK

Ukrayna ise Rusya'nın söz konusu iddiaları ardından saldırıların sorumluluğunu doğrudan üstlenmedi. Eğer bu saldırıların arkasında Ukrayna varsa, Pazartesi günkü saldırılar Moskova'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Rusya içinde gerçekleşen en derin saldırılar olarak kayıtlara geçecek.

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