Rusya’nın petrol ve gaz gelirlerinde büyük düşüş

Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri 8 ayda yüzde 38 düştü, 50 milyar dolara geriledi

KAYNAK: Haber Merkezi
Rusya’nın petrol ve gaz gelirlerinde büyük düşüş

Rusya petrol ve doğal gaz gelirlerinde sert düşüş yaşıyor. Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri, yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 azalarak 4,8 trilyon rubleye yaklaşık 50 milyar dolar geriledi.

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin petrol ve doğal gaz gelirleri ağustosta bir önceki aya göre yüzde 20 azalarak 642,7 milyar rubleye düştü.

Yılın ilk 8 ayında ise Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 azalarak 4,8 trilyon rubleye kadar indi.

Bazı Batılı ülkeler, Ukrayna savaşı nedeniyle Rus petrol ve doğalgazı ithalatını durdururken, bazı ülkeler de önemli oranda azaltma kararı almıştı.

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