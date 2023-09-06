Sel felaketi nedeniyle 2 metro durağı kapatıldı

İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Başakşehir, Küçükçekmece ve Arnavutköy’de sel felaketi yaşandı.

Bin 754 ev ve işyeri selden etkilenirken, 2 kişi hayatını kaybetti ve 12 kişi yaralandı.

Sel nedeniyle sabah saatlerinde de ulaşımda aksamalar yaşandı.

M3 Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerinin Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır. Araçlarımız Siteler ve Turgut Özal istasyonlarımızda durmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

MEtro İstanbul sefer yapılamayan duraklar için ring seferleri düzenlendiğini de duyurdu. Yapılan açıklamada "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda sefer yapılamayan Kayaşehir Merkez-Toplu Konutlar istasyonları ve Başak Konutları-İkitelli Sanayi istasyonları arasında İETT otobüsleriyle ring seferleri yapılmaktadır." denildi.

Dün akşam kentteki bazı ilçelerde etkili olan sağanak sonrası Kayaşehir Merkez istasyonu vatandaşların güvenliği için kapatılmıştı.