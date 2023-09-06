İstanbul'u sel aldı ama barajlara ilaç olmadı. Bakın doluluk oranı yüzde kaç arttı

İstanbul'un Başakşehir, Küçükçekmece ve Arnavutköy bölgelerini dün gece sel bastı. Vatandaş zor anlar yaşarken, İstanbul'un barajlarına bu yağmurun etkisi ne oldu. Barajların doluluk oranı ne kadar arttı sorusunun yanıtı.