İstanbul'u sel aldı ama barajlara ilaç olmadı. Bakın doluluk oranı yüzde kaç arttı

İstanbul'un Başakşehir, Küçükçekmece ve Arnavutköy bölgelerini dün gece sel bastı. Vatandaş zor anlar yaşarken, İstanbul'un barajlarına bu yağmurun etkisi ne oldu. Barajların doluluk oranı ne kadar arttı sorusunun yanıtı.

İstanbul'u sel aldı ama barajlara ilaç olmadı. Bakın doluluk oranı yüzde kaç arttı

Marmara Bölgesi'nde yağışların azalmasıyla birlikte İstanbul'un barajlarında çalmaya başlayan tehlike çanları, dün gece aşırı yağışlardan sonra dolar mı umudu boş çıktı. Suların çekildiği bölgelerde hayvanlar otlamaya devam edecek. Çünkü küçük bir artış oldu. Kısacası İstanbul'daki barajlarda alarm devam ediyor.

İSK verilerine 5 eylül salı günü 27,88 olan doluluk oranı sadece yüzde ,28 artarak, yüzde 28,16'ya çıktı.

İstanbul'daki barajların doluluk oranları şöyle

Ömerli................yüzde 57,43

Darlık..................yüzde 18,63

Terkos.................yüzde 9,26

Sazlıdere............yüzde 4,67

Büyükçekmece...yüzde 4,17

Alibeyköy............yüzde 2,19

Papuçdere..........yüzde 1,13

İstrancalar...........yüzde 0,95

Kazandere..........Yüzde 0,74

Elmalı..................Yüzde 0,71

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