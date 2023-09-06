İstanbul'u sel aldı ama barajlara ilaç olmadı. Bakın doluluk oranı yüzde kaç arttı

Marmara Bölgesi'nde yağışların azalmasıyla birlikte İstanbul'un barajlarında çalmaya başlayan tehlike çanları, dün gece aşırı yağışlardan sonra dolar mı umudu boş çıktı. Suların çekildiği bölgelerde hayvanlar otlamaya devam edecek. Çünkü küçük bir artış oldu. Kısacası İstanbul'daki barajlarda alarm devam ediyor.
İSK verilerine 5 eylül salı günü 27,88 olan doluluk oranı sadece yüzde ,28 artarak, yüzde 28,16'ya çıktı.
İstanbul'daki barajların doluluk oranları şöyle
Ömerli................yüzde 57,43
Darlık..................yüzde 18,63
Terkos.................yüzde 9,26
Sazlıdere............yüzde 4,67
Büyükçekmece...yüzde 4,17
Alibeyköy............yüzde 2,19
Papuçdere..........yüzde 1,13
İstrancalar...........yüzde 0,95
Kazandere..........Yüzde 0,74
Elmalı..................Yüzde 0,71