Rüyada balık görmek neye işaret. Rüyada balık görmenin şaşırtan anlamları

Balık görmenin birçok anlamı var. Toplumca bilinen anlamlarından biri balığın kısmet sayılmasıdır. Genel olarak rüyada balık görmenin mala ve zenginliğe işare ettiği de biliniyor.

CANLI BALIK GÖRMEK

Eğer rüyada canlı balık görmenin en şaşırtan anlamı da aşkta ve özellikle işte iyi şeylerin olacağıdır.

KÜÇÜK BALIK GÖRMEK

Ancak eğer rüyada küçük küçük balıklar görüyorsanız bu kötüye işaret olabilir. Küçük balıklar üzüntü ve kedere yorumlanıyor.

Ayrıca Ibn-i Sîrîn şöyle demiştir:

Rüyada tuzlu balık görmek keder ve gamdır. Tuzlu balığın kızartılmış veya pişirilmiş olduğunu görmek ve ondan yemek, ilim ve rızık talebi için sefere çıkmaya delâlet eder.

KIZARTILMIŞ BALIK GÖRMEK

Rüyada kızartılmış balık görmek rüya sahibinin duasını kabul olacağına ve düşmanlarından kurtulacağına işaret ediyor.

RÜYADA BALIK TUTTMAK

Bir su yolundan balık tuttuğunu gören kimse mekr ve hile ile halkın malını elinden alır. Rüyada büyük bir balık avladığını görmek, fayda ve hayra, küçük balık avladığını görmek de, zevk ve menfaatinin gitmesine işaret ediyor.

Eğer rüya sahibi bulanık su içinde balık avladığını görüyorsa bu kötüye işarettir. Öte yandan rüyada canlı balık görmek kendi hayatınızdaki bazı gözlemlere karşı ilgisizliği de yansıtır.