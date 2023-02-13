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Rüyada bebek görmenin anlamı nedir? Yeni doğmuş bir bebek görmek neye işarettir?

Rüyada bebek görmenin birçok anlamı bulunuyor. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 13:51
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Rüyada bebek görmek neye işaret eder

Rüyada bebek görmenin anlamı nedir? Yeni doğmuş bir bebek görmek neye işarettir?
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Rüyada bebek görmenin çok sayıda yorumu vardır. Tabircilere göre rüyada bebek görmek genel iyi haberlerin geleceğine işaret ediyor.

Ancak eğer bebek cılız bir bebek ise bu kötü haberlerin geleceğine yorumlanıyor.

Eğer rüya sahibinin gördüğü bebeğin üstü kirliyse rüya sahibine yakın zamanda para geleceğine delalet ediyor.

Rüya sahibi eğer ağlayan bir bebek görüyorsa bu da güzel sözlere, iyi şeylere işaret ediyor.

YENİ DOĞMUŞ BİR BEBEK GÖRMEK

Yeni doğmuş bir bebek görmenin ise birçok anlamı bulunuyor. Tabircilere göre, rüya sahibinin sıkıntılı günler yaşayacağına ve bu sıkıntılı günlerin sonunda ise iyi günlerin geleceğine yorumlanıyor.

KÜÇÜK BİR BEBEK GÖRMEK

Rüya sahibi eğer küçük bir çocuk görüyorsa bu sevince ve iyi şeylere işaret ediyor.

Uzmanlara göre ise küçük çocuklar evin sevinç kaynağıdır ve bu da sevinçli haberlere delalet eder.

TERKEDİLMİŞ BİR BEBEK GÖRMEK

Rüyada eğer bir cami avlusunda terk edilmiş bir bebek gördüyseniz bu da mirasa davet ediyor.

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