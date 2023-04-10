Rüyada bomba görmek ne anlama geliyor? Rüyada bomba görmek neye işaret?

Rüyada bombayı patlamış görmek fakirliğe ve işlerin bozulmasına tabir edilir.

Rüyada el bombası bir sır yüzünden aile içinde kavgaların olacağına yorumlanır.

Rüyada büyük bir bomba görmek işlerini birinin emri altında yönetmeye habercidir.

Rüyada bomba satmak zenginlik içinde bir yaşamaya işarettir.

Rüyada bir yeri bombalamak saygınlığın artmasına yorumlanır.

Rüyada bomba satın almak sağlığın bozulacağına tabir edilir.

Bir kimsenin rüyada bomba patladığını görmesi, kendisine de zarar erişmemiş olması, gizli sırların meydana çıkacağına delâlet eder.