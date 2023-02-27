Rüyada cami görmek ne anlama geliyor? Rüyada cami görmek ne demek?

Rüyada cami görmek hayır ve berekete yorumlanır. Rüyada camiye girmek, din işlerini hakkıyla yapmaya, helal ve haram arasını ayıran hâkime ve insanın ticaret için çıktığı pazara işarettir.

Rüyada camiye girmek adalete, Kur'an ve denize, hamama, kabre, güzel kokuya, susmaya ve kıbleye yönelmeye tabir edilir.

Rüyada, cami, mescid ve medrese inşa ve imar ettiğini görmek, kendisine tabi olunacak bir âlime delâlettir.

Rüyada caminin mihrabını görmek, helâl rızka yorumlanır.

RÜYADA CAMİ GÖRMEK, MESCİT GÖRMEK

Bir kimsenin rüyada caminin yanmasını ve rüzgarın camiyi uçurmasını görmesi, rüya sahibinin kaybolmasına, mülkünün değişmesine alâmettir.

Rüyada caminin sergilerini, halılarını görmek, şehrin hayır sahiplerine ve namaz ibadeti için camide toplanan cemaate delâlet eder.

Caminin müezzinini rüyada görmek, şehrin hakimi, halkı hidayete davet eden ve duasına inanılır âlimlerine işarettir.

Rüyada cami veya mescit görmek, yapılan işlerde başarıya, arzuların gerçekleşeceğine yorumlanır.