Rüyada keklik görmek ne demek? Rüyada keklik görmek neye işaret?

Rüyada keklik görmek etrafınızdaki insanların saygısını kazanacağınıza işarettir.

Rüyada keklik eti yemek aile içinde kavgalara delalet eder.

Rüyada dişi keklik görmek, hür temiz bir kadına veya sözü güzel bir adama yorumlanır.

Keklik kuşu rüyası, güzel ve geçimsiz bir kadına tabir olunur.

RÜYADA KEKLİK GÖRMEK NE DEMEK

Kekliği, aldığını veya tuttuğunu görmek de bu kadınla evlenmeğe delalettir.

Rüyada keklik kuşları, kadınlara ve güler yüzlü insanlara alâmettir.

Rüyada keklik etini yediğini görmek, yeni elbiselere delâlet eder ve o kimse elbiselere nail olur.

Rüyada keklik görmek, güzel zevceye ve güzel hizmetçiye delâlet eder.

Bir keklik tuttuğunu gören, bir kadınla evlenir. Bir keklik satın aldığını görmek, bir hizmetçi almaya işarettir.