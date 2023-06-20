Rüyada limon görmek ne demek? Rüyada limon görmek neye işaret eder?

Rüyada limon yemek veya görmek, bazı hayal kırıklıkların olacağına işaret eder.

Rüyada limon görmek etradnda onu ksıkanan insanlar olduğuna delalet eder.

Rüyada limon ağacı görmek, fena huylu, katı yürekli, sohbeti tatsız, asık suratlı ve hayırsız bir kimseye yorumlanır.

Rüyada sarı limon görmek ve onu yemek, mala işarettir.

Rüyada limon ağacı görmek, insanlara faydalı bir adam ile de tâbir olunur.

Rüyada sarı limon görmek ve onu yemek, mala yorulur.

Rüyada limon ağacı görmek, insanlara faydalı bir adam ile de delalettir.