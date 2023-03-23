Rüyada nikah görmek ne demek? Rüyada nikah görmek neye işaret?

Rüyada kişinin rüyada hiç bilmediği ve tanımadığı bir hanımla nikahlandığını görmesi, Allah'ın emirlerini tutmaya, günah ve hatalardan kaçınmaya ve nimete işarettir.

Rüyasında tanımadığı bir kadınla nikahlandığını gören erkek, oruç veya namaz gibi farzlar yerine getirmesi gerektiğine yorumlanır.

RÜYADA NİKAH GÖRMEK

Rüyada nikahlandığını görmek bir kız ise yakın zamanda evlenmek demektir.

Nikah kıydığını görmek iyilik etmeye delalettir.

Nikah memuru görmek, bekar biri için evliliğe; evli kimse için ayrılığa işarettir.