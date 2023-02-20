Rüyada para görmek neye işaret? Rüyada para görmenin tabiri nedir?

Rüyada para görmek, zenginliğe, mal varlığına ve iyi şansa delalet ediyor.
Rüyada para bulmak kişinin şansının iyi olacağına işarettir.
Eğer kişi rüyasında para sayıyorsa beklemediği kadar iyi başarıya ulaşacağı şeklinde yorumlanır.
Rüyasında bir kişi para kaybediyorsa kısa süreli sıkıntı, sorun yaşayacağına veya üzüleceğine delalet eder.
Gümüş para güzel haber, mutluluk demektir. Bakır para güzel uğurlu bir iştir. Altın para kıskançlık, dedikodu olarak yorumlanır.
Kimsenin rüyada para görmesi, üzüntü, keder, darlık ve kendisine elem verecek söze işarettir.
Rüyada paraya rastladığını görmek, meşakkat ve usanca delâlet eder.