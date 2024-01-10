Rüzgardan elektrik üretiminde rekor

Rüzgar enerjisinden elektrik üretiminde rekor kırıldı. 7 Ocak günü ülke enerjisinin yüzde 28'i rüzgar santrallerinden üretilen elektrikle karşılandı.

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, rekoru sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı.

Yenilenebilir kurulu güçle yeni rekorlara imza attıkların belirten Bakan Bayraktar 7 Ocak 2024'te rüzgarda yüzde 28 ile kayıtlara geçen en yüksek elektrik üretim oranına ulaştıklarını ifade etti.

Verilere göre Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elde ettiği elektrik üretimi 7 Ocak Pazar günü 218 gigavatsaatle tüm zamanların rekoru olarak kayıtlara geçti. Rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı ise yüzde 28'ini karşıladığı kaydedildi. Türkiye'de tüm kaynaklardan elde edilen elektrik gücü de 778,5 gigavatsaat olarak gerçekleşti.

Rüzgardan elde edilen elektrik üretimindeki rekor 3 Nisan 2023'te 203 bin 69 megavatsaat olarak gerçekleşmişti.