Rüzgardan elektrik üretiminde rekor

Kaynak: AA
Rüzgardan elektrik üretiminde rekor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 7 Ocak'ta rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldığını açıkladı. Ülke enerjisinin yüzde 28'i rüzgardan elde edilen elektrikle karşılandı.

Rüzgar enerjisinden elektrik üretiminde rekor kırıldı. 7 Ocak günü ülke enerjisinin yüzde 28'i rüzgar santrallerinden üretilen elektrikle karşılandı.

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, rekoru sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı.

Yenilenebilir kurulu güçle yeni rekorlara imza attıkların belirten Bakan Bayraktar 7 Ocak 2024'te rüzgarda yüzde 28 ile kayıtlara geçen en yüksek elektrik üretim oranına ulaştıklarını ifade etti.

Verilere göre Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elde ettiği elektrik üretimi 7 Ocak Pazar günü 218 gigavatsaatle tüm zamanların rekoru olarak kayıtlara geçti. Rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı ise yüzde 28'ini karşıladığı kaydedildi. Türkiye'de tüm kaynaklardan elde edilen elektrik gücü de 778,5 gigavatsaat olarak gerçekleşti.

Rüzgardan elde edilen elektrik üretimindeki rekor 3 Nisan 2023'te 203 bin 69 megavatsaat olarak gerçekleşmişti.

bakan-mamamam556.jpg

İlgili Haberler
İşverenlerin en çok eleman aradığı meslekler belli oldu. İŞKUR açıkladı
Yabancılar borsada bu hisseleri kapış kapış aldı
Emekli maaşına büyüme zammı geliyor. Muhtemelen yalan çıkacak ama yandaş gazete oranı sızdırdı
Bankada parası olanlar dikkat. Herkesi ilgilendiriyor. Rakam ve tarih verildi
Son Haberler
İstanbul anketi açıklandı. Hangi aday diğerine 6 puan fark atıyor ? Gündem
İstanbul anketi açıklandı. Hangi aday diğerine 6 puan fark atıyor ?
Demir İhracatçılar Birliği Başkanından flaş açıklamalar Ekonomi
Demir İhracatçılar Birliği Başkanından flaş açıklamalar
Flaş haber! Erdoğan'dan Mossad operasyonu açıklaması Gündem
Flaş haber! Erdoğan'dan Mossad operasyonu açıklaması
Ukrayna yerin altına okullar inşa ediyor Dünya
Ukrayna yerin altına okullar inşa ediyor
Arı poleni nasıl şifa verir Sağlık
Arı poleni nasıl şifa verir
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı Gündem
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Cengiz Han'ın hazinelerle dolu kayıp mezarı bulundu. Mezarı bulunduğunda kıyametin kopacağı kehaneti vardı Gündem
Cengiz Han'ın hazinelerle dolu kayıp mezarı bulundu. Mezarı bulunduğunda kıyametin kopacağı kehaneti vardı