İşverenlerin en çok eleman aradığı meslekler belli oldu. İŞKUR açıkladı

Türkiye İş Kurumu İŞKUR Aralık ayına dair istatistikleri yayınladı. İşverenlerin en çok eleman aradığı 10 meslek ortaya çıktı.

İŞKUR, 2023 yılının Ocak-Aralık döneminde işe yerleştirmesi yapılan meslek gruplarının dökümünü yayınladı. Buna göre kurum geçen yıl 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştirmesine sağladı. İŞKUR verilerine göre aralık ayındı 138 bin 889 kişi işe yerleştirildi. Bu sayının 83 bin 407'si erkek, 55 bin 482 kadın olduğu açıklandı.

EN ÇOK ELEMAN ARANAN MESLEKLER

Türkiye İş Kurumu istatistiklerinde en çok eleman aranan mesleklere de yer verdi. Kurum verilerine göre 2023'de sektörler arasında en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında gerçekleşti. İmalat sektöründen sonra sırasıyla, “Özel Güvenlik Görevlisi, Satış Danışmanı-Uzmanı ve Turizm Otelcilik Elemanı” en çok işe yerleştirme yapılan meslekler old

EN ÇOK İŞE YERLEŞTİRME İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİ

2023'ün Ocak-kasım bölümünde en çok işe yerleştirme İstanbul'da oldu. 255 bin 936 kişi İstanbul'da iş buldu.

İstanbul'u ardından 93 bin 844 kişi Ankara'da , 66 bin 382 kişi Bursa'da, 63 bin 621 kişiyle İzmir ve 41 bin 425 kişi Adana'da işe yerleştirildi.