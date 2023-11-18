Rüzgarın hızı saatte 80 kilometreyi aştı. Çatılar uçtu araçlar hasar gördü

Konya’da saatte 80 kilometrelik rüzgarla esen fırtına nedeniyle evlerin çatısı ve camları hasar gördü.

KAYNAK: AA
Rüzgarın hızı saatte 80 kilometreyi aştı. Çatılar uçtu araçlar hasar gördü

Konya’nın Seydişehir ilçesinde etkili olan fırtına bazı binaların çatısının uçmasına ve çiçek seralarının zarar görmesine neden oldu.

İlçede akşam saatlerinde başlayan fırtına Kızılcalar ve Alaylar mahallelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

RÜZGAR HIZI 80 KİLOMETREYİ AŞTI

Saatteki hızı 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle bazı evlerin camları ile ağaç dalları kırılırken çiçek seralarının da zarar görmesine neden oldu.

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2 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Park halindeki arabaların üstüne düşen çatı nedeniyle 2 araç hasar gördü. Seydişehir Belediyesi ekipleri yola savrulan boş konteyneri kaldırma çalışması yaptı. İtfaiye ekipleri çalışmalara katılırken, polis ekipleri de çevre emniyetini aldı

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