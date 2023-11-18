Antalya'da fırtına ağaçları devirdi karayolunda trafik aksadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde fırtına ve yağmur nedeniyle kırılarak yola düşen ağaç nedeniyle trafik aksadı. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda trafik akışı normale döndü.

KAYNAK: İHA
Antalya'da fırtına ağaçları devirdi karayolunda trafik aksadı

Meteoroloji tarafından hızı saatte 110 kilometreye ulaşabilecek şiddetli fırtına ve sağanak yağmur uyarısının yapıldığı Antalya'da gün boyu önemli bir olumsuzluk yaşanmazken şiddetli rüzgar Manavgat ilçesinde ağaçları devirdi. Manavgat-Antalya Karayolu D-400 Yavrudoğan Mahallesinde şiddetli yağmur ve fırtına refüjdeki ağaçların dallarının kırılarak yola düşmesine neden olurken, yola saçılan ağaç dalları trafiğin aksamanı neden oldu.

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Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Bölge Trafik Amirliği ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yolda gerekli önlemleri alırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler yola sarkan ve tehlike arz eden dalları keserek yoldan kaldırdı. Çalışmaların ardından Manavgat-Antalya Karayolunda trafik akışı normale döndü.

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