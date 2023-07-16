Saadet Partili Kaya'dan emeklilere ek zam için yeni kulis

Emekli maaşlarında zam oranlarının belli olması, SSK ve Bağ-kur emeklisine ek zam yapılacak mı sorusunu gündeme getirdi. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, katıldığı Halk TV yayınında Ocak 2024 tarihinde ek zam yapılabileceğini söyledi.

Saadet Partili Kaya'dan emeklilere ek zam için yeni kulis

Emekli maaş zammı konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen emekli aylıklarında yüzde 25 zam öngören kanun teklifi Komisyon’da kabul edildi.

Alınan karar sonrası en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 TL alan emekliler yüzde 25 artıştan yararlanamayacağı bildirildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından "Emekli maaşına ek zam gelecek mi?" sorusu ise en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Konuya ilişkin kulis bilgilerini aktaran Saadet Partisi Grup Başkanvekili Avukat Bülent Kaya, ek zam için ocak ayını işaret etti.

Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Kaya şunları söyledi:

"Mart 2024'te yerel seçim var. Ocak ayında, enflasyonun üzerinde bir emekli maaşı artışıyla 'Ey emekliler gördünüz mü biz sizin için sıkıntılarınızı gördük ve buna çözüm bulduk' diyerek ek zam yapabilirler.

2024'deki seçimlerde seçim malzemesi yapmak için ocak ayında yapabilirler.

Onun için ben buradan emekli büyüklerimize sesleniyorum, bakın bu iktidar sizi bir vatandaş olarak görmüyor sizi bir oy makinesinin aparatı olarak görüyor."

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