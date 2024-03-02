Saadet Partisi İBB Başkan adayı Aydın'dan "pembe metrobüs" vaadi

Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Esenyurt Aday Tanıtım Programı"nda konuşan Aydın, İstanbul'un nüfus açısından en büyük ilçesi olan Esenyurt'ta bulunduklarını ifade ederek, bugün Esenyurt ve İstanbul'da karmaşanın hakim olduğunu savundu.

Aydın, "31 Mart'ta biz, İstanbul'da daha iyi bir yaşamın mümkün olduğunu ortaya koyacak bir anlayışı seçip seçmemekle karşı karşıya olacağız." dedi.

İstanbul için projelerini açıklayan Aydın, başlatılan metro projelerini tamamlayacaklarını, tramvay hatlarını arttıracaklarını, sinyalizasyon sistemlerinde yapay zekadan faydalanarak trafikte kalma süresini azaltacaklarını ve teşvik edici projeleri devreye sokarak İstanbul'un nüfusunu azaltacaklarını ifade etti.

Aydın, "Bizim bir İstanbul tasavvurumuz var" diyerek yeni bir İstanbul tasavvurunu ortaya koyacaklarını belirtti ve "İstanbul tasavvuru olmayanlar, mevcut keşmekeşin içerisinde vaatlerde bulunuyor. Bizim bir İstanbul tasavvurumuz var. O tasavvurun merkezinde insan, aile, mahalle ve kalite var." şeklinde konuştu.

İstanbul'da metrobüslerdeki kalabalığa işaret eden Aydın, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Allah nasip ederse pembe metrobüsü İstanbul'umuza kazandıracağız. Birileri çıkmış, 'Siz, kadın ile erkek arasında eşitliğe mi müdahale ediyorsunuz?' diyor. Haydi oradan. Hangi akıl sabah saat 08.30'da, akşam 17.00-19.00'da balık istifi olmuş o hale kadınımızı, yaşlılarımızı, engellilerimizi reva görür? Bizim vicdanımız bunu kaldırmaz. Kalıcı çözümü bulana kadar hürmete en layık kadınlarımızı, 65 yaş üstü büyüklerimizi ve engellilerimizi alternatif bir şekilde tercihe bağlı olarak pembe metrobüs hizmetiyle buluşturacağız."