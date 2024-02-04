Saadet Partisi'nden ittifak açıklaması. 'Dış güçler tarafından olmadı'

31 Mart tarihinden yapılacak olan yerel seçimlerde Millet İttifakının dağılması ve her partinin kendi adaylarını belirlemeleri, açıklamaları halen devam ediyor.

Özellikle büyükşehirlerde her partinin kendi adayları ile seçimlere girme kararlarını ve adaylarını açıklaması, Cumhur İttifakının şansını artırıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında dağılan Millet İttifakı partilerinden Saadet Partisi, yerel seçimlerde Millet İttifakının dağılmasına ilişkin ‘dış güçler’ yorumu yaparak,

“Ülkeyi mahveden başkanlık sistemini değiştirme çabası içinde yapılan ittifaktı. Kazanılacaktı ancak dış güçler tarafından olmadı. AKP kan kaybediyor ve bunu MHP ile gidermek istiyor. AKP’li seçmen de MHP’liler de bu durumdan rahatsız” ifadelerini kullandı.