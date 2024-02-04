Saadet Partisi'nden ittifak açıklaması. 'Dış güçler tarafından olmadı'

Kaynak: Cumhuriyet
Saadet Partisi'nden ittifak açıklaması. 'Dış güçler tarafından olmadı'
Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Yılmaz Bayat, yaklaşan yerel seçimlerde Millet İttifakı’nın dağılmasına karşın yaptığı açıklamada ‘Başkanlık sistemini değiştirmek amacı ile kuruldu ama dış güçler tarafından olmadı’ ifadelerini kullandı.

31 Mart tarihinden yapılacak olan yerel seçimlerde Millet İttifakının dağılması ve her partinin kendi adaylarını belirlemeleri, açıklamaları halen devam ediyor.

Özellikle büyükşehirlerde her partinin kendi adayları ile seçimlere girme kararlarını ve adaylarını açıklaması, Cumhur İttifakının şansını artırıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında dağılan Millet İttifakı partilerinden Saadet Partisi, yerel seçimlerde Millet İttifakının dağılmasına ilişkin ‘dış güçler’ yorumu yaparak,

Ülkeyi mahveden başkanlık sistemini değiştirme çabası içinde yapılan ittifaktı. Kazanılacaktı ancak dış güçler tarafından olmadı. AKP kan kaybediyor ve bunu MHP ile gidermek istiyor. AKP’li seçmen de MHP’liler de bu durumdan rahatsız” ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Çinko eksikliği ihmale gelmez Sağlık
Çinko eksikliği ihmale gelmez
Şili'de çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi Dünya
Şili'de çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi
Sosyal medya silah mağazasına dönüştü. Tabancadan otomatik silaha her şey var Gündem
Sosyal medya silah mağazasına dönüştü. Tabancadan otomatik silaha her şey var
Çanakkale’de deprem Gündem
Çanakkale’de deprem
Yeniden Refah hangi 3 büyükşehri gözüne kestirdi? AKP ile ittifak kapısını kapatmıştı Gündem
Yeniden Refah hangi 3 büyükşehri gözüne kestirdi? AKP ile ittifak kapısını kapatmıştı
Diyarbakır'da Pusula operasyonu. 10 şahıs gözaltına alındı Yerel Haberler
Diyarbakır'da Pusula operasyonu. 10 şahıs gözaltına alındı
JPMorgan TCMB'deki değişimi nasıl değerlendirdi? Ekonomi
JPMorgan TCMB'deki değişimi nasıl değerlendirdi?