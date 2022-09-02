Saadet Partisi'nden yeni video: Erdoğan bugün genç olsaydı...

Saadet Partisi sosyal medya hesabından paylaştığı yeni bir video paylaştı.

"Erdoğan bugün genç olsaydı..." notuyla paylaşılan videoda Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün üniversiteden yeni mezun olmuş bir genç olsaydı nerede ve nasıl bir iş bulabilirdi?" diye sordu.

Karamollaoğlu'nun videodaki açıklamaları şöyle;

"Recep Tayyip Erdoğan... Kendisi bugün üniversiteden yeni mezun olmuş bir genç olsaydı... Bu genç; nereden ve nasıl bir iş bulabilirdi? Hangi işte çalışmaya razı olurdu? Kaç lira maaşı kabullenirdi? Bugün her fırsatta 'ben ekonomistim' diyor Sayın Erdoğan. Bu genç ekonomist; motokurye veya kasiyer olarak çalışmaya razı olur muydu? Hiç karşılığında her şeyi yaptıran bu düzende imkanı olsa acaba Sayın Erdoğan, yurt dışına gitmeyi düşünür müydü? Girmiş olduğu sınavda sadece derece yapmasına rağmen torpille hakkı yenseydi acaba ne hissederdi? Ve kendisi, 'Bir de utanmadan sıkılmadan diyorlar ki işsizlik var. Ne işsizliği ya? Yeter ki iş istesin vatandaş iş, iş çok!" dediğini duysaydı; ne hissederdi? Eminim çok şey söylemek hissederdi fakat tutuklanma korkusuyla büyük ihtimalle onu da söyleyemez, içine atardı!"