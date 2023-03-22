﻿Saadettin Saran İYİ Parti'de. Aslı Duru paylaştı

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Fenerbahçe yöneticisi Sadettin Saran, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı binasını ziyaret etti.

İYİ Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Fenerbahçe TV spikeri Aslı Duru, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara, ''Bugün İl Başkanlığımızda renklerimiz sarı&lacivertti.'' notunu düştü.

SAADETTİN SARAN TRİBÜNLERE DESTEK VERMİŞTİ

Saran, taraftarların tribünden yaptığı 'Hükümet İstifa' sloganlarına yayınladığı video ile destek vermişti.

Sadettin Saran, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin lig maçlarında tribünlerden "Hükümet istifa" sloganı atan taraftarların hedef gösterilmesini eleştirirken, şu ifadeleri kullandı;

"Hükümeti destekleyen insanların da, hükümet istifa diyen insanların da aynı şekilde saygı görmesi demokrasinin gereğidir. Tribünlerde çerçevesi anayasa ile belirlenmiş protesto hakkını kullananlara 'devlet düşmanı' demek, en basit şekliyle devlet ile hükümet arasındaki farkı bilmemektir. Unutulmasın ki 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçte demokrasiye sahip çıkanlar, tezahürat edenler yine aynı tribünler olmuştur. Hükümeti destekleyene de eleştirene de lütfen aynı adalet anlayışı, aynı sevgi, aynı hoşgörü, lütfen! Bu vatan hepimizin."