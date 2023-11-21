Sabah akşam, saatlerce genç kadını takip edip adına da içerik deyip paylaştılar

Bir sosyal medya kullanıcı sözde içerik oluşturdu. Genç. bir kadını sabah akşam, saatlerce takip edip video kaydı aldılar. Bu anları da sosyal medyada içerik olarak paylaşınca tepki topladılar.
21 Kasım 2023 Salı
Bir sosyal medya kullanıcı sözde içerik oluşturdu. Genç. bir kadını sabah akşam, saatlerce takip edip video kaydı aldılar. Bu anları da sosyal medyada içerik olarak paylaşınca tepki topladılar.
Bir sosyal medya kullanıcı sözde içerik oluşturdu. Genç. bir kadını sabah akşam, saatlerce takip edip video kaydı aldılar. Bu anları da sosyal medyada içerik olarak paylaşınca tepki topladılar.