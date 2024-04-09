Sabah Gazetesi’ne neler oluyor? Hayırdır inşallah! Dün Özgür Özel röportajı, bugün CHP’li belediye başkanını kutladılar

Sabah Gazetesi’nde dün bir ilk yaşandı. CHP’yle ilgili olumlu bir haber paylaşıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le röportaj yapıldı.
CHP lideri Özgür Özel'in "Makama saygından asla taviz yok" sözü manşete taşındı.
Bugün ise CHP’nin kazandığı Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Başkanı Ferdi Zeyrek, Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat tarafından ziyaret edildi.
Sabah Gazetesi Donat’ın Zeyrek’e ziyaretini ‘Tebrikler Ferdi Zeyrek’ başlığıyla okuyucularına servis etti.
İki gündür CHP'yi manşetine taşıyan Sabah Gazetesi'nin tek bir satır Erdoğan'la ilgili habere yer vermemesi dikkat çekti.
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