Sabah Gazetesi’ne neler oluyor? Hayırdır inşallah! Dün Özgür Özel röportajı, bugün CHP’li belediye başkanını kutladılar

İktidarın medyadaki ‘amiral gemisinin’ seçimden sonraki değişimi dikkatlerden kaçmadı. Dün CHP lideri Özgür Özel ile yapılan röportaj manşete taşındı. Bugün ise CHP’nin kazandığı Manisa’nın Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tebrik edilerek manşetten servis edildi.