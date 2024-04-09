Sabah Gazetesi’ne neler oluyor? Hayırdır inşallah! Dün Özgür Özel röportajı, bugün CHP’li belediye başkanını kutladılar

Kaynak: Sabah Gazetesi
Sabah Gazetesi’ne neler oluyor? Hayırdır inşallah! Dün Özgür Özel röportajı, bugün CHP’li belediye başkanını kutladılar
İktidarın medyadaki ‘amiral gemisinin’ seçimden sonraki değişimi dikkatlerden kaçmadı. Dün CHP lideri Özgür Özel ile yapılan röportaj manşete taşındı. Bugün ise CHP’nin kazandığı Manisa’nın Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tebrik edilerek manşetten servis edildi.

Sabah Gazetesi’nde dün bir ilk yaşandı. CHP’yle ilgili olumlu bir haber paylaşıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le röportaj yapıldı.

CHP lideri Özgür Özel'in "Makama saygından asla taviz yok" sözü manşete taşındı.

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Bugün ise CHP’nin kazandığı Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Başkanı Ferdi Zeyrek, Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat tarafından ziyaret edildi.

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Sabah Gazetesi Donat’ın Zeyrek’e ziyaretini ‘Tebrikler Ferdi Zeyrek’ başlığıyla okuyucularına servis etti.

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İki gündür CHP'yi manşetine taşıyan Sabah Gazetesi'nin tek bir satır Erdoğan'la ilgili habere yer vermemesi dikkat çekti.

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