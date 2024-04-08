Bugün Sabah Gazetesi okuyanlar gözlerine inanamadı

Yerel seçimlerde büyük bir sürpriz yaparak AKP’yi geriden bırakan Cumhuriyet Halk Partis’nin Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara yakınlığıyla bilinen ve partisinin yıllardır aleyhine haberler yapan Sabah Gazetesi'ne özel röportaj verdi.

Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın sorularını yanıtlayan CHP lideri Özel, "Bayram günü Sayın Cumhurbaşkanı’nı arayacağım. Bayramını tebrik edeceğim" diye konuştu.

“NEREYE RANDEVU VERİRSE ORADA GÖRÜŞECEĞİM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu isteyeceğini söyleyen CHP lideri Özel "Nereye randevu verirse orada görüşeceğim. Tercih ederim ki Çankaya Köşkü’nde buluşalım. Çünkü orada da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın odası var. En sert muhalefet olacağız, fakat nezaketten ve makamlara saygıdan asla ve asla taviz vermeyeceğiz. Zira, ben milletin göreve getirdiği bir insanı yok sayarsam bu doğru bir şey değil. O zaman kendi belediye başkanlarımın da yok sayılmasını da göze alırım. Bu olmaz" ifadelerini kullandı.

“MAKAMA SAYGIDAN ASLA TAVİZ YOK”

CHP lideri Özgür Özel'in söz konusu açıklamalarının "Makama saygından asla taviz yok" manşetiyle Sabah Gazetesi'nin hem yazılı basın hem de internet sitesinde yer alması dikkat çekti.