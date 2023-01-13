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Sabah kahvaltısını sakın böyle yapmayın. Ölüme götürüyor

Kahvaltıda tüketilen yumurtanın içerisine konulan pastırma ve sosise çok fazla yağ eklemenin kalp sağlığını tehdit ettiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 09:47
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Sabah kahvaltısındaki yağlar ölüm saçıyor

Sabah kahvaltısını sakın böyle yapmayın. Ölüme götürüyor
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Uzmanlar kahvaltı öğününün atlanmamasını ve kahvaltıda sağlıklı beslenmeniz gerektiğini ifade etti.

Kahvaltıda yenilen yiyecekler tüm günümüzü etkilediği gibi vücudumuzda kalıcı etkilere de neden olabileceğinin ortaya çıkması dikkat çekti. Ancak oldukça faydalı olmasıyla bilinen yumurtayı yanlış şekilde tüketmek çok tehlikeli hastalıklara neden olabildiği ortaya çıktı.

Kahvaltıda tüketilen yumurtanın içerisine pastırma ve sosis gibi et çeşitlerini eklemek çok fazla yağ ve sodyum almanıza neden olur.

Tüketilen yağ miktarına bakıldığında doymuş yağlar günlük kalori miktarımızın maksimum %10'luk bir kısmına denk gelmelidir. Aksi takdirde kalp sağlığı ve obezite geliştirme riskinde ciddi miktarda artış gözlemlenebildiği vurgulandı.

İÇİNE EKLENEN GIDALAR TEHDİT SAÇIYOR

Yumurtayı sade tüketmektense farklı tatlarla lezzetlendirmeyi tercih edildiği biliniyor. Yumurta başlı başına sağlığın koruyucusu olsa da içerisine eklenen sosis, hindi füme ve pastırma gibi doymuş yağ içeren besinler, insan sağlığını ciddi bir şekilde tehdit ettiği vurgulandı.

İŞLENMİŞ GIDALARA DİKKAT

Tüketilen yağ miktarına bakıldığında doymuş yağlar günlük kalori miktarımızın maksimum %10'luk bir kısmına denk gelmesi gerektiği vurgulandı.

 Aksi takdirde kalp sağlığı ve obezite geliştirme riskinde ciddi miktarda artış gözlemlenebilir. Konu hakkında incelemelerde bulunan diyetisyen Angela L. Lago, sosis tüketimi hakkında “İşlenmemiş Kırmızı ve İşlenmiş Etler ve Koroner Arter Hastalığı Riski başlıklı [Güncel Ateroskleroz Raporlarında yayınlanan] bir araştırmaya göre, mevcut kanıtlar işlenmiş et tüketiminin koroner arter hastalığı insidansına etki ettiği saptanmıştır” şeklinde konuştu.

DEMANS VE ALZHEIMER OLABİLİRSİNİZ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1. grup kanserojen olarak tanımlanan işlenmiş etlerin aynı zamanda İngiltere'de geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre demans riski ve Alzheimer riskini de arttırdığı gözlendiği vurgulandı.

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vatandaş
13.01.2023 10:21
Zırva  
 
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