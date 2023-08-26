Sabah polise şikayet etti. Öğleden sonra uzun namlulu silahla öldürdü

Erzurum'da Ümit D., kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle sabah polise şikayetçi olduğu husumetlisi Bünyamin Karatay'ı, öğleden sonra evine gelmesi sonucu uzun namlulu silahla vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Ümit D., suç aleti silahla yakalanarak gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Sabah polise şikayet etti. Öğleden sonra uzun namlulu silahla öldürdü

Olay, öğleden sonra merkez Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sur Sokak’ta meydana geldi. Ümit D., aralarındaki sorun nedeniyle bugün sabah saatlerinde Yenişehir Polis Merkezi Amirliği’ne giderek, Bünyamin Karatay’ın kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Bünyamin Karatay, öğleden sonra Ümit D.'nin evine gitti ve aralarında tartışm çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ümit D., uzun namlulu silahla Bünyamin Karatay’ı vurduktan sonra kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bünyamin Karatay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

YAKALANDI

Şüpheli Ümit D.'nin, 44 KC 863 plakalı aracıyla kaçtığını tespit eden polis, kent merkezinde arama noktaları oluşturdu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Abdurrahmangazi Mahallesi’nde suç aleti silahıyla birlikte yakaladı. Ümit D., Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRÜ YIRTAR, OLAY YERİNDE

Bu arada, ekiplerin inceleme yaptığı eve gelen Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, olay hakkında bilgi aldı. Bir süre çalışmaları yerinde inceleyen Yırtar, olay yerinden ayrıldı. Bünyamin Karatay’ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve dley yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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