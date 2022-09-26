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Sabahattin Önkibar’a Erdoğan’a hakaretten hapis cezası

Gazeteci-Yazar Sabahattin Önkibar, kendine ait Youtube kanalında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hapse mahkum edildi.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 16:26
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Sabahattin Önkibar’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hakaretten Hapis Cezası

Sabahattin Önkibar’a Erdoğan’a hakaretten hapis cezası
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İstanbul Anadolu Adliyesi 53. Asliye Ceza Mahkemesi, yapılan duruşma sonunda Sabahattin Önkibar’a 11 ay 20 gün hapse hükmetti...

Karar sonrası Önkibar, sözlerinde suça yorumlanacak bir ifadesinin olmadığını, cezanın seçim öncesi yıldırma ve susturma için verildiğini söyleyerek, “Soruyorum Cumhurbaşkanı da Ben da Ankara’da ikamet ediyoruz. Sözde suçun işlendiği yer de Ankara. Öyle iken Saray avukatı davayı neden ısrarla İstanbul Anadolu Adliyesinde açtı ki itiraz edilmesine rağmen yargılama orada yapıldı. Ne var bunun perde gerisinde” sorusunu sordu.

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Abbas
26.09.2022 16:54
Bence hakaret değil ağır eleştiridir, kendileri söyleseler yargı böyle derdi, Kılıçdaroğlu’nu öldürmek isteyene Tokat atma cezası verildi, işte Türk tipi yargı  
 
Vatandaş Rıza
26.09.2022 16:36
Akıl sağlığı yerinde olmayan bu adama ceza verip gündemi meşgul etmeyin.  
 
YAKIŞIR
26.09.2022 16:32
Hep muhalefete saldırıyordu. Çokta iyi olmuş sanırım.  
 
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