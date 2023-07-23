Sabiha Gökçen Havalimanı’nda fiyatlar uçuşa geçti

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kahvaltı yapmak için 2 simit 1 çay ve bir su alan vatandaş, ödediği fişin miktarını paylaşınca sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda fiyatlar uçuşa geçti

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, içerisinde bulundurduğu restaurant ve marketlerin fahiş fiyatları ile tekrar gündeme geldi. Son olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki bir restauranttan 2 simit 1 çay ve 1 su alan vatandaş, Türk parası ile 638,28 TL, Euro olarak ise 23.50 cent ödeme gerçekleştirdi.

İSTANBUL HAVALİMANLARI EURO ÜZERİNDEN Mİ FİYAT BELİRLİYOR?

Fiyatların Türk lirası ile bu kadar yüksek olması üzerine vatandaşlar sosyal medyada “aldığımız yiyecekleri Euro üzerinden mi ödüyoruz?” diye sormaya başladı.

HAMBURGER FİYATLARI 405 TL DEN BAŞLIYOR

Sabiha Gökçen Havalimanında Fast food ürünleri satan dünyaca ünlü bir işletmenin en düşük hamburger fiyatı 405 tl olması dikkat çekti. Aynı işletmedeki hamburgerin havalimanı dışındaki şubesinde fiyatı ise 100 tl.

İşte dünyaca ünlü Fast food işletmesinin, Sabiha Gökçen Havalimanı ile Türkiye’de Havalimanı dışındaki işletmelerinde hamburger fiyatlarının karşılaştırması:

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI FİYATI:

Bk steakhouse menü: 580 TL

Big king XXL menü:580 TL

Texas Smokehouse: 605TL

Chicken Barbeque Brioche:405TL

TÜRKİYE'DEKİ ŞUBE FİYATI

Bk steakhouse menü: 165TL

Big king XXL menü: 210TL

Texas Smokehouse: 180TL

Chicken Barbeque Brioche: 100TL

burger21.jpg

by17.jpg

Öne Çıkanlar
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Piç Mehmet Paşa ve baca vergisi
Piç Mehmet Paşa ve baca vergisi
Türkiye’de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı
Türkiye’de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı
Erzurum Kongresi’nin önemi nedir? Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar neler?
Erzurum Kongresi’nin önemi nedir? Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar neler?
Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?
Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?
Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor
Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor
Son Haberler
Yapay zeka hakkında yeni endişe: Seslerimiz çalınıyor Teknoloji - Otomotiv
Yapay zeka hakkında yeni endişe: Seslerimiz çalınıyor
Wilfried Zaha İstanbul'da Spor
Wilfried Zaha İstanbul'da
HKP’den sığınmacı protestosu: Sessiz işgale göz yumanlar yargılanacak Siyaset
HKP’den sığınmacı protestosu: Sessiz işgale göz yumanlar yargılanacak
Deprem mezarlığında 100 kabirde kimlik belirleme çalışması sürüyor Güncel
Deprem mezarlığında 100 kabirde kimlik belirleme çalışması sürüyor
Başakşehir'de Piatek siftah yaptı Spor
Başakşehir'de Piatek siftah yaptı
CHP’de kritik oylamanın sonucu belli oldu: Görevden alınan başkanların itirazları reddedildi Siyaset
CHP’de kritik oylamanın sonucu belli oldu: Görevden alınan başkanların itirazları reddedildi
Milli Takım galip. Avrupa Şampiyonası hakkını kazandı Spor
Milli Takım galip. Avrupa Şampiyonası hakkını kazandı