Sabiha Gökçen Havalimanı’nda fiyatlar uçuşa geçti

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, içerisinde bulundurduğu restaurant ve marketlerin fahiş fiyatları ile tekrar gündeme geldi. Son olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki bir restauranttan 2 simit 1 çay ve 1 su alan vatandaş, Türk parası ile 638,28 TL, Euro olarak ise 23.50 cent ödeme gerçekleştirdi.

İSTANBUL HAVALİMANLARI EURO ÜZERİNDEN Mİ FİYAT BELİRLİYOR?

Fiyatların Türk lirası ile bu kadar yüksek olması üzerine vatandaşlar sosyal medyada “aldığımız yiyecekleri Euro üzerinden mi ödüyoruz?” diye sormaya başladı.

HAMBURGER FİYATLARI 405 TL DEN BAŞLIYOR

Sabiha Gökçen Havalimanında Fast food ürünleri satan dünyaca ünlü bir işletmenin en düşük hamburger fiyatı 405 tl olması dikkat çekti. Aynı işletmedeki hamburgerin havalimanı dışındaki şubesinde fiyatı ise 100 tl.

İşte dünyaca ünlü Fast food işletmesinin, Sabiha Gökçen Havalimanı ile Türkiye’de Havalimanı dışındaki işletmelerinde hamburger fiyatlarının karşılaştırması:

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI FİYATI:

Bk steakhouse menü: 580 TL

Big king XXL menü:580 TL

Texas Smokehouse: 605TL

Chicken Barbeque Brioche:405TL

TÜRKİYE'DEKİ ŞUBE FİYATI

Bk steakhouse menü: 165TL

Big king XXL menü: 210TL

Texas Smokehouse: 180TL

Chicken Barbeque Brioche: 100TL