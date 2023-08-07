Havalimanındaki simit fiyatı çüş dedirtti

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir simit, 203 TL, bir bardak çay, 67 TL, bir şişe su 81 TL. Türkiye uçuyor, uçaklar uçuyor, fiyatlar uçuyor. Havalimanındaki son fiyatlar açıklandı.

Havalimanındaki simit fiyatı çüş dedirtti

Türk Lirası’nın değersizleşmesi, dolar kurunun yükselişi, enflasyonun durdurulamayışı fiyatları uçurdu. Her şeye zam üstüne zam gelirken havalimanlarındaki market, büfe ve restaurant fiyatları ise tartışılmaya devam ediyor.

Türkiye’de hayat pahalılığı vatandaşların belini bükerken geçmişte alınabilmesi en basit ürünlerin bile fiyatlarının geldiği nokta herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

BİR SİMİT 203. 72 LİRA

Sosyal medyada paylaşılan bir fiş görseli pes dedirtti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılan bir alışveriş fişine göre simit 203.71 liradan satılıyor. Bir şişe 330 ml. suyun fiyatı 81.48, bir çay ise 67.90 liradan satılıyor.

Dolayısıyla alışveriş yapan kişi 2 simit, 2 şişe su ve 1 çay için 638 lira 28 kuruş ödedi.

yuiyi.jpg

Alışveriş fişi sosyal medyada gündem olurken tepki üstüne tepki yağdı.

ÇALIŞAN İSYAN ETMİŞTİ

Öte yandan havalimanında çalışan bir kadının sosyal medyada yaptığı paylaşım gündem olmuştu. Kadının aldığı simide ödediği fiyatı gören herkes ‘pes’ demişti.

Çalışan kadın aldığı simidin fiyatına isyan ederek, ‘’Şimdi havalimanında mesaideyim. Canım bir simit istedi ve gittim simit aldım. İçi sucuklu kaşarlı diye geçen simit. Personel indirimli olarak ne kadar ödemiş olabilirim? 97.5 lira. Şaka gibi değil mi! Gerçekten şaka gibi’’ demişti.

İlgili Haberler
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda fiyatlar uçuşa geçti
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda simit ve çay fiyatı şoke etti
İstanbul Havalimanı’nda yuh dedirten simit fiyatı. Havalimanı çalışanı video çekip paylaştı
Öne Çıkanlar
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Son Haberler
Polonya, Belarus sınırına ek bin asker göndermeyi planlıyor Dünya
Polonya, Belarus sınırına ek bin asker göndermeyi planlıyor
Rüyada okyanus görmek ne anlama geliyor? Rüyada okyanus görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada okyanus görmek ne anlama geliyor? Rüyada okyanus görmek ne demek?
Günün karikatürü geldi. Emre Ulaş bile bile lades diyen vatandaşı çizdi Karikatür
Günün karikatürü geldi. Emre Ulaş bile bile lades diyen vatandaşı çizdi
Eşinin ölümüne dayanamayıp intihar etti Yaşam
Eşinin ölümüne dayanamayıp intihar etti
Arka Sokaklar'ın Murat komiseri Uğur Pektaş son halini paylaştı. Yorum yağdı Magazin
Arka Sokaklar'ın Murat komiseri Uğur Pektaş son halini paylaştı. Yorum yağdı
Taksim'de havaya dolar saçtı: Vatandaşlar dolarları yakalamak için birbirine girdi Güncel
Taksim'de havaya dolar saçtı: Vatandaşlar dolarları yakalamak için birbirine girdi
Rüyada oluk görmek ne anlama geliyor? Rüya Tabirleri
Rüyada oluk görmek ne anlama geliyor?