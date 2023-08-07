Havalimanındaki simit fiyatı çüş dedirtti

Türk Lirası’nın değersizleşmesi, dolar kurunun yükselişi, enflasyonun durdurulamayışı fiyatları uçurdu. Her şeye zam üstüne zam gelirken havalimanlarındaki market, büfe ve restaurant fiyatları ise tartışılmaya devam ediyor.

Türkiye’de hayat pahalılığı vatandaşların belini bükerken geçmişte alınabilmesi en basit ürünlerin bile fiyatlarının geldiği nokta herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

BİR SİMİT 203. 72 LİRA

Sosyal medyada paylaşılan bir fiş görseli pes dedirtti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılan bir alışveriş fişine göre simit 203.71 liradan satılıyor. Bir şişe 330 ml. suyun fiyatı 81.48, bir çay ise 67.90 liradan satılıyor.

Dolayısıyla alışveriş yapan kişi 2 simit, 2 şişe su ve 1 çay için 638 lira 28 kuruş ödedi.

Alışveriş fişi sosyal medyada gündem olurken tepki üstüne tepki yağdı.

ÇALIŞAN İSYAN ETMİŞTİ

Öte yandan havalimanında çalışan bir kadının sosyal medyada yaptığı paylaşım gündem olmuştu. Kadının aldığı simide ödediği fiyatı gören herkes ‘pes’ demişti.

Çalışan kadın aldığı simidin fiyatına isyan ederek, ‘’Şimdi havalimanında mesaideyim. Canım bir simit istedi ve gittim simit aldım. İçi sucuklu kaşarlı diye geçen simit. Personel indirimli olarak ne kadar ödemiş olabilirim? 97.5 lira. Şaka gibi değil mi! Gerçekten şaka gibi’’ demişti.