5 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sabiha Gökçen Havalimanlarından 170 sefer iptal edildi

Sabiha Gökçen Havalimanlarından 170 sefer iptal edildi

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY), yarın İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından yapılması planlanan 170 seferi iptal edildi. 

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 20:43
Takip Et

Sabiha Gökçen Havalimanlarından 170 sefer iptal edildi

Sabiha Gökçen Havalimanlarından 170 sefer iptal edildi
+
Aa
-

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan değerli misafirlerimiz; 6 Şubat 2023 tarihinde, olumsuz hava koşullarına bağlı kar yağışı beklentisi nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı/ varışlı 76'sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferimiz; Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda da 18 seferimiz Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edilmiştir. Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiyi kontrol edebilirsiniz" paylaşımını yaptı. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
1
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
2
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
3
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Ümit Karan'ın görevine son verildi
4
﻿Ümit Karan'ın görevine son verildi
﻿Ümit Karan'ın görevine son verildi
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
5
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
6
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
7
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Galatasaray'a Muslera şoku. Acı içinde sahayı terk etmek zorunda kaldı
﻿Galatasaray'a Muslera şoku. Acı içinde sahayı terk etmek zorunda kaldı
﻿Galatasaray'a Muslera şoku. Acı içinde sahayı terk etmek zorunda kaldı
﻿Sabiha Gökçen Havalimanlarından 170 sefer iptal edildi
﻿Sabiha Gökçen Havalimanlarından 170 sefer iptal edildi
﻿Sabiha Gökçen Havalimanlarından 170 sefer iptal edildi
﻿Afyonkarahisar'da eğitime bir gün ara verildi
﻿Afyonkarahisar'da eğitime bir gün ara verildi
﻿Afyonkarahisar'da eğitime bir gün ara verildi
﻿Kütahya’da okullara 1 gün ara verildi
﻿Kütahya’da okullara 1 gün ara verildi
﻿Kütahya’da okullara 1 gün ara verildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.