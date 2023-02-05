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Kar yağışı hava trafiğini vurdu. İstanbul’a inemeyen uçaklar Antalya’ya yönlendirildi

İstanbul'da etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na (SAW) iniş yapamayan uçaklar Antalya'ya yönlendirildi.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 20:05
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İstanbul’a inemeyen uçaklar Antalya’ya yönlendirildi

Kar yağışı hava trafiğini vurdu. İstanbul’a inemeyen uçaklar Antalya’ya yönlendirildi
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İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışı bugün öğleden sonra etkisini göstermeye başladı.

Özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların etkilendiği öğrenilirken, Pegasus Hava Yolları'nın İstanbul varışlı Roma, Frankfurt, Paris, Stockholm ve FlyArystan'ın Turkistan uçakları Antalya Havalimanı'na divert etti.

Aiprtorthaber'in aktardığına göre, yağışın etkisini artırmasıyla birlikte divert sayılarının da artabileceği belirtildi.

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Ülkücü genclik
5.02.2023 21:12
Atatürk'ün adından korkanlar .Atatürk havalimanı yokedildi çekin şimdi ceremesini  
 
vatandaş
5.02.2023 20:49
istanbul havalimanına inebiliyorlar mıymış?  
 
adem
5.02.2023 20:35
yakında başka bir havalanı yok muydu da ta antalya seçildi amaç başka olabilir,İnşallah ülkemizi işgal etmek isteyenlere ALLAH fırsat vermesin,vatanını satanları helak etsin  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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