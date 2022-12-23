Sabiha Gökçen'e inen bir uçağın lastiği patladı

Kars’tan İstanbul’a gelen bir uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptığı sırada lastiği patladı. Olay paniğe neden olurken, uçakta bulunan yolcular ile uçuş ekibinin tahliye edildiği aktarıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen bir yolcu uçağının lastiğinin patlaması paniğe neden oldu.

Anadolu Jet’in Kars’tan İstanbul’a doğru havalanan yolcu uçağı, saat 13.58’de Sabiha Gökçen Havalimanı’na indi. Park yerine gitmek için “taksi yapan” uçağın iniş takımındaki lastiklerden biri bu sırada patladı.

UÇAK TAHLİYE EDİLDİ

Olayın ardından itfaiye ekipleri güvenlik tedbiri amacıyla olay yerine yönlendirildi. Uçakta bulunan 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi tahliye edildi.

THY’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kars-Sabiha Gökçen seferini gerçekleştiren TC-JFF kuyruk numaralı Boeing 737-800 tipi uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sonrası park yerine doğru taksi yaptığı esnada ana iniş takımındaki lastiklerden biri patlamıştır. Uçakta bulunan 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi sorunsuz şekilde tahliye edilmiştir. Konuyla ilgili teknik çalışmalar devam etmektedir.”