Sabıkalı şirkete deprem bölgesinde 532 milyonluk ihale... Şanlıurfa'daki selde 8 kişinin öldüğü kavşağı yapmıştı

Şanlıurfa’da depremin ardından yaşanan sel felaketinde 8 kişinin hayatını kaybettiği Abide Köprülü Kavşağı’nı yapan şirkete deprem bölgesinden 532 milyon 590 bin TL'lik konut ve altyapı, çevre düzenlemesi ihalesi verildi.

Sabıkalı şirkete deprem bölgesinde 532 milyonluk ihale... Şanlıurfa'daki selde 8 kişinin öldüğü kavşağı yapmıştı

6 Şubat depremlerinde yerle bir olay 11 ilde konut projeleri için ihaleler düzenlenmeye devam ediliyor. Projelerin verildiği isimler zaman zaman kamuoyunda tartışmalara neden oluyor. Bu tartışmalı isimlere bir yenisi eklendi.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Cengiz Karagöz'ün haberine göre; 15 Mart tarihinde Şanlıurfa’daki sel felaketinde Abide Köprülü Kavşağı’nda sekiz kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu kavşağın altgeçidini yapan Miraç-Yol Altyapı Üstyapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Hatay’ın Kumlu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde yapılması planlanan 303 adet konut ve altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ihalesi verildi. Şirket bu ihaleden 532 milyon 590 bin lira alacak.

18 KAMU İHALESİNE İMZA ATTI

Miraç-Yol adlı şirket bugüne kadar 18 kamu ihalesine imza attı. Konut, yol, kavşak, altyapı ve karakol gibi birçok inşaat yapan bu şirketin aldığı kamu ihalelerinin toplam bedeli ise 2 milyar 186 milyon 589 bin 172 TL.

Su altında kalan viyadüğün üst yolları ise 104 milyon TL’ye Gürbağ gruba ait Ohitan adlı firma tarafından yapıldı. Gürbağ Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağıban, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR tarafından düzenlenen “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesine girmişti.

Ohitan inşaat aynı zamanda Antakya-Samandağ arasındaki karayolu ikmal ihalesini de almıştı. Bu firma ihaleyi 2021’de 140 milyon TL bedel ile kazandı. Ancak ihale mahkeme kararı ile iptal edildi. Bir yıl sonra ihale yine yapıldı. Aynı firma bu kez ihaleyi 382 milyon TL’ye aldı.

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