Camiden de rant çıkardılar. Bitmeyen caminin maliyeti 1 milyar TL'yi buldu

Gaziantep’te temeli 2012 yılında atılan cami inşaatından rant çıktı. Yılan hikayesine dönen inşaata harcanan toplam para 1 milyar lirayı buldu. İnşaat için yapılan son ihale AKP’lin ismin kardeşine verildi.

Camiden de rant çıkardılar. Bitmeyen caminin maliyeti 1 milyar TL'yi buldu

Gaziantep Şahinbey’de, 9 Aralık 2012 tarihinde dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in katıldığı törenle temeli atılan Akkent Hz. Abdullah Camii’nin yapım öyküsü, kamu kaynakları talanının sembollerinden biri oldu. 2012 yılında atılan temele karşın yapımı bir türlü tamamlanamayan cami için harcanan para 1 milyar TL’yi aştı.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine Akkent Hz. Abdullah Camii inşa edilmesi talimatı üzerine AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, harekete geçti. Caminin temeli 2012 yılında atıldı. Cami, temel atma töreninin ardından ilk olarak ruhsatsız olması ve inşaatta çalışan işçilerin sigortasının yapılmaması nedeniyle gündeme geldi.

İŞ CİNAYETİ YAŞANDI

Bir süre sonra caminin müteahhidi ve Edecan İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Selim Ener, “FETÖ operasyonu” kapsamında gözaltına alındı. Ener, başka bir şirket üzerinden yurtdışına usulsüz para transferi yaptığı gerekçesiyle tutuklanınca, Erdoğan’ın talimatıyla başlayan cami inşaatı 2019 yılına kadar tek bir çivi dahi çakılmadan durdu. Bekletildiği için adeta çürüyen inşaatın güçlendirilmesi çalışmaları çerçevesinde inceleme yapan İnşaat Mühendisi Korkut Küçükcan, iskelenin çökmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Yılan hikâyesine dönen cami için Şahinbey Belediyesi, Covid-19 salgını sürecinde, 7 Nisan 2020 tarihinde kaba inşaat ihalesinin tamamlanması için ihale gerçekleştirdi. İhale 30 milyon TL bedel ile Abdurrahman Şirin İnşaat Şirketi’ne verildi. İlk müteahhidin 15 milyon TL harcadığı kaba inşaatın maliyeti böylelikle, 45 milyon TL oldu.

HARCAMALAR SON BULMADI

Ancak camiye yönelik harcamalar bunlarla da sınırlı kalmadı. Belediye, 2 Haziran 2021 tarihinde, ‘Akkent Mahallesi Camii ve Külliyesi İnce İmalatlar İkmal İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi’ isimli ihale düzenledi. İhale, 244 milyon 444 bin TL bedel ile sonuçlandı.

Cami, Haziran 2021’deki ihale kapsamında da bitirilemedi. Belediye Temmuz 2023’te camiye yönelik bir ikmal ihalesi daha düzenleyerek rekor harcamaya imza attı. 20 Temmuz’da 712 milyon TL bedelli sözleşmesi imzalanan ihalenin, AKP’den Milletvekili Aday Adayı olan Zeki Peker’in kardeşi ve yeğenine ait Hüsamettin Peker İnşaata verildiği öğrenildi. Gaziantep’te yapımına devam edilen caminin toplam maliyeti böylelikle 1 milyar 1 milyon 444 bin TL yükseldi.

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