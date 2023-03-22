Sabri Sarıoğlu geri döndü

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcusu Sabri Sarıoğlu futbol sahalarına geri döndü.

2002-2017 yılları arasında sarı kırmızılı takımda forma giyen Sabri Sarıoğlu unutulmaz maçlara ve olaylara imza atmıştı. 357 maçta 15 gole imza atan Sabri, özellikle Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında Volkan Demirel'le olan tartışmalarıyla gündeme gelmişti.

Türk futbolundaki Sabri Sarıoğlu'suz günler artık bitti.

Sabri Sarıoğlu, TFF'de antrenör olarak göreve başladı. Sabri, 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda antrenörlük yapacak.