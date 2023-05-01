Sabunotunun az bilinen yararları nelerdir?

Sabunotu, Çövenotu, Kargasabunu, Köpürgen olarak da biliniyor.Karanfilgiller familyasından. Çiçekleri gövdenin tepesinde topluca bir arada, pembe renklidir. Yaz sonlarında açan pembe ya da beyaz çiçekleri tatlı meyve kokuludur.30-80 cm boyunda çok yıllık bir bitki. Kökleri yeraltında yatay olarak çevresine yayılıyor. Gövdesi tabanda mor-kırmızı, üst tarafta açık yeşil renkli, silindirik kesitli ve sert. Yaprakları karşılıklı mızrak şeklinde, kenarları bütün, hafif dalgalı, koyu yeşil renkli. Peki, yararları neler? İşte Sabunotunun yararları:

Çoğu bitki gibi kökü, yaprakları ve çiçekleri kaynatılıp çay olarak içilir. Harici lapası kullanılır. Öğütülüp bala pekmeze karıştırılıp yeniyor.



Soğuk algınlığı ve grip hastalığına iyi gelir.

Kanı temizleme etkisi vardır.

Romatizma, adale ve kas ağrılarına iyi gelir.

Saçlara kuvvet ve canlılık verir.

Cinsel gücü artırma etkisi vardır.

Özellikle ergenlik sivilcelerinden şikayetci olan gençler bu bitki ergenlik sivilcelerine iyi geliyor.

Karaciğer yetersizliğine iyi gelir.

Kurdeşen deri hastalığına iyi gelir.

Sedef ve egzama gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

Safra söktürücüdür.