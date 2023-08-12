Saç boyası zararlı mıdır? Saç boyasının zararları neler?

Uzmanlar alerjik bünyeye sahip kişilerin sık saç boyamasına bağlı olarak deride ve ciltte istenmeyen reaksiyonlarla karşılaşılabileceğine karşı uyarıyor. Saç boyasının neden olabilecek zararlarını sizler için derledik. Peki, saç boyası zararlı mıdır? Saç boyasının zararları neler?

Saç boyası zararlı mıdır? Saç boyasının zararları neler?

Saç boyaları zaman zaman kişilerde bazı rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Uzmanlar sık saç boyayan kişileri saç boyasının zararlarına karşı uyarıyor. Peki, saç boyası zararlı mıdır? Saç boyasının zararları neler?

Uzmanlar saç boyasına eldiven kullanmadan temas etmenin riskli olduğunu söylüyor. Ayrıca kimyasal boyaların özellikle onkoloji hastaları için tavsiye edilmediğini, vücutta bilinmeyen reaksiyonlar oluşmaması için bitkisel boyalara yönelinmesi gerektiğini vurguluyor. Alerjik bir bünyeye sahip olanların boyayı kullanmadan önce ensede test edebileceği de söyleniyor.

Çeşitli kimyasallardan üretilen saç boyalarının piyasada birçok alternatifi bulunuyor. Ancak bazılarının içerisinde bulunan aşırı kimyasallar saçlara zarar vererek yıpranmış görünüme ve saç derisi problemlerine sebep olabilir.

SAÇ BOYASININ ZARARLARI NELER?

Saç boyasının içerisinde bulunan bazı pigmentler kansere neden olmaktadır. Avruğa'da yapılan bir araştırmaya göre; sık sık saç rengi değiştiren ve bu boyaları kullanan kişilerde "lenfoma kanseri" riskinin yüksek olduğunu açıkladı.

- Saç boyalarının içerisinde bulunan PPD(parafenilendiamin) maddesi, saç köklerinde yara oluşmasına, kaşıntı, kızarıklık, şişlik, cilt derilerinde döküntü, göz kapaklarında şilşik gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

- Saç boyaları, saçlarda sertleşme, kuruma ve aşırı derecede dökülmelere yol açabilir. Düzenli olarak saç boyayan kişilerin saçların seyrelme ve bölgesel dökülmeler görülebilir.

- Saç boyaları yalnızca saçlara değil, çeşitli sağlık problemlerine de neden olabilir. Ciltle temas eden saç boyaları deriyi tahriş ederek, saç diplerinde büyük yaralara neden olur.

Saç boyama işlemi yapılırken kesinlikle oda hava almalıdır. Çünkü saç boyasındaki kimyasal koku solunum yolunu rahatsız edebilir.

- Özellikle kokulara alerjisi olan kişilerin maske kullanarak uygulaması gereken saç boyası, göz kapaklarında şişlik, göz ve burun çevresinde deri döküntüsü gibi reaksiyonlarla farklı hastalıklara neden olabilir.

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