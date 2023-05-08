Galatasaray'ın Başakşehir ile karşılaştığı mücadelede Sacha Boey, cezalı duruma düştü.
38. dakikada sarı kart gören Boey, İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.
İstanbulspor-Galatasaray mücadelesi, 16 Mayıs Salı günü oynanacak.
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sacha Boey cezalı duruma düştü ve İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray'ın Başakşehir ile karşılaştığı mücadelede Sacha Boey, cezalı duruma düştü.
38. dakikada sarı kart gören Boey, İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.
İstanbulspor-Galatasaray mücadelesi, 16 Mayıs Salı günü oynanacak.