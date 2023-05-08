Sacha Boey cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sacha Boey cezalı duruma düştü ve İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

Sacha Boey cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın Başakşehir ile karşılaştığı mücadelede Sacha Boey, cezalı duruma düştü.

38. dakikada sarı kart gören Boey, İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

İstanbulspor-Galatasaray mücadelesi, 16 Mayıs Salı günü oynanacak.

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