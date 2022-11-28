Nedeni belli oldu. Saçlarınız dökülüyor ve tırnaklarınız kırılıyorsa dikkat

Demir eksikliği, vücutta ihtiyaç duyulan demirin çeşitli nedenlerle karşılanamaması durumuna denir. Demirin vücutta çok önemli görevleri bulunur.

Alyuvar adı verilen kan hücrelerine kırmızı rengini veren hemoglobin demir içerir ve alyuvarlar oksijeni akciğerden alıp diğer dokulara ulaştırılmasında önemli görevlere sahiptir.

DEMİR EKSİKLİĞİ NEDENLERİ

-Gebelik

-Emzirme dönemi

-Sık aralıklarla doğum yapmak

-Büyüme çağında olmak

-Ergenlik dönemi şekilde sıralanabilir

VÜCUTTAN DEMİR KAYBI SONUCU EKSİKLİK NEDENLERİ

-Adet kanamalarının şiddetli olması

-Mide ülseri, hemoroid, kaza gibi nedenlerle aşırı kan kayıplarının ortaya çıkması

-Aşırı egzersiz yapılması nedeniyle idrar ve terle demir gibi mineral ve diğer eser elementlerin kaybında artış olmasıdır.

-Yukarıda sayılan nedenlere ek olarak aşağıdaki faktörler demir eksikliğine neden olabilir:

-Mide asit salgısının yetersiz olması

-Mide ya da onikiparmak bağırsağında ülserler olması

-Mide ya da ince bağırsağın bir kısmının operasyonla alınması

-Vücuda alınan demirin, çölyak gibi hastalıklar nedeniyle bağırsaklar tarafından yeterli düzeyde emilim olmaması

-Çay, kahve, kola gibi kafeinli içecekler yemeklerle birlikte tüketildiğinde demir emilimini önemli oranda engellemesi

-Kalıtsal demir eksikliği

-Emilimi bozan ilaçların kullanımı

-Demir eksikliği hemen kendini belli etmediği içi farketmek zordur. Bu nedenle bazı belirtiler ortaya çıkmaktadır.

BU BELİRTİLER NELERDİR?

-Kırılgan saç ve tırnaklar

-Ciltte kuruluk

-Ağız köşelerinde çatlaklar

-Dilde yanma

-Ağız mukozasında hassasiyet

-Halsizlik

-Sürekli yorgunluk hali

-Konsantrasyon problemleri

-İlgisizlik

-Fiziksel aktiviteler sırasında nefes nefese kalmak

-Baş dönmesi ve göz kararması

-Baş ağrısı

-Depresyon

-Uyku sorunları

-Normalden fazla üşüme hissi

-Saç dökülmesi

-Cilt renginin soluk bir görünümde olması

-Dilde şişme

DEMİR EKSİKLİĞİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle demir eksikliğinin nedenini öğrenmek tedavinin ilk adımı olarak adlandırılır. Eksiklik demirin gıda ile alımının çok düşük olmasına dayanıyorsa, etkilenen kişinin diyeti yeterli miktarda demir alacak şekilde ayarlanır. Kişinin demir açısından zengin kırmızı et, karaciğer, balık gibi gıdalar tüketmesi önerilir. Ayrıca hastaya yemeklerde çay, kahve gibi demir emilimini azaltan içeceklerden kaçınması tavsiye edildi.

Diyetteki değişiklik yeterli değilse ve kansızlık varsa hastanın demir ilacı ile tedavisi gerekebilir. Fakat demir ilaçlarının doktor kontrolü dışında kullanımı tehlikelidir. Fazla demir vücuttan atılmadığı için özellikle pankreas, karaciğer, kalp gibi organlarda ve gözlerde birikerek hasara neden olabilir