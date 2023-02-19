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Sabonis Vezenkov'a övgü yağdırdı: Burada olmasını isteriz

Domantas Sabonis, All-Star medya gününde Sasha Vezenkov’un Sacrameto Kings’e uyumu dahil birçok konuda açıkalamalarda bulundu.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 15:36
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Sacramento Kings antrenörü Vezenkov'a övgü yağmuru

Sabonis Vezenkov'a övgü yağdırdı: Burada olmasını isteriz
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Sasha Vezenkov şu ana kadar Avrupa kariyerinde geçirdiği en görkemli sezonu geçiriyor ve EuroLeague’de MVP ödülü için en büyük adaylardan biri. Geçtiğimiz günlerde de Sacramento Kings‘in asistanı Jay Triano, Vezenkov’u canlı izlemek için Yunanistan’a kadar geldi.

SABONİS VEZENKOV'U ÖVDÜ
All-Star medya gününde Vezenkov hakkında soru sorulan Domantas Sabonis, Bulgar forvetten övgüyle bahsetti: “Evet, onu izledim. Vezenkov harika bir oyuncu, çok yetenekli. Avrupa’da Olympiakos ile harika oynuyor. EuroLeague’de muhteşem iş çıkarıyorlar. Ne düşünüyor bilmiyorum fakat tabii ki Vezenkov’un burada olmasını isteriz.”
Sabonis ise bu soruya “Evet, iyi şut atıyor. Bizim için ne kadar fazla şutör olursa o kadar iyi.”

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