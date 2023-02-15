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  • Rapçi Ezhel yardım konseri verecek. Depremde paylaşım yapmadığı için tepki almıştı

Rapçi Ezhel yardım konseri verecek. Depremde paylaşım yapmadığı için tepki almıştı

Depremzedeler için bir yardım konseri yapacağını duyuran rap şarkıcısı Ezhel, "Depremzedeler için hep beraberiz" dedi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 07:47
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Depremde paylaşım yapmadığı için tepki almıştı. Rapçi Ezhel yardım konseri verecek.

Rapçi Ezhel yardım konseri verecek. Depremde paylaşım yapmadığı için tepki almıştı
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yarattığı yıkımın yaraları sarılmaya çalışılırken, depremzedelerle dayanışma etkinlikleri de devam ediyor.

Rapçi Ezhel, 16 Şubat tarihinde Columbiahalle Berlin'de depremzedelere destek olmak için bir yardım konseri yapacağını belirterek, "Depremzedeler için hep beraberiz" paylaşımında bulundu.

Canlı da yayınlanacak konserde Ezhel'in yanı sıra Summer Cem, KC Rebell, Kool Savas, Ufo361, Samra, Veysel, AK Ausserkontrolle, Ramo gibi isimlerin de yer alacağı belirtildi.

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