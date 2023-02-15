15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Seren Serengil yürekleri dağladı. Sevgilisinin annesi depremde hayatını kaybetmişti

Seren Serengil yürekleri dağladı. Sevgilisinin annesi depremde hayatını kaybetmişti

Sevgilisi Mustafa Tohma'nın annesini depremde kaybeden Seren Serengil, aradan geçen 1 haftanın ardından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 09:54
Takip Et

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil acı dolu bir paylaşım yaptı.

Seren Serengil yürekleri dağladı. Sevgilisinin annesi depremde hayatını kaybetmişti
+
Aa
-

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve 7,6'lık iki şiddetli deprem Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Hatay, Diyarbakır, Malatya ve çevre illerde de çok şiddetli hissedildi.

Seren Serengil’in Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla enkaz altındaki ailesi için gözyaşlarıyla yardım istemişti.

SEVGİLİSİNİN ANNESİ KURTARILAMADI

Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremde  Mustafa Tohma'dan da kötü haber gelmişti. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın göçükte sıkışan annesinin hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Serengil, aradan geçen bir haftanın ardından yürek sızlatan bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından Mustafa Tohma’nın aile fotoğraflarını yayınlayan Serengil şunları yazdı:

"Belki de sen bu dünya için fazla iyiydin... Bugün 7 gün oldu... Tüm dualarımız sana... Tüm haklarımız sana helal olsun. Mekanın cennet olsun.”

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
1
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
2
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
3
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
4
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
5
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
6
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
7
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Messi ve arkadaşları Türkiye için saygı duruşuna geçti. Şampiyonlar Ligi'nde duygusal anlar
﻿Messi ve arkadaşları Türkiye için saygı duruşuna geçti. Şampiyonlar Ligi'nde duygusal anlar
﻿Messi ve arkadaşları Türkiye için saygı duruşuna geçti. Şampiyonlar Ligi'nde duygusal anlar
﻿Borsa, bir haftalık aranın ardından yükselişle açıldı
﻿Borsa, bir haftalık aranın ardından yükselişle açıldı
﻿Borsa, bir haftalık aranın ardından yükselişle açıldı
﻿e-Nabız doğal afetlerde bilgilendirme için aile fotoğrafı ekleme özelliği getirdi
﻿e-Nabız doğal afetlerde bilgilendirme için aile fotoğrafı ekleme özelliği getirdi
﻿e-Nabız doğal afetlerde bilgilendirme için aile fotoğrafı ekleme özelliği getirdi
﻿THY'den ücretsiz değişim açıklaması
﻿THY'den ücretsiz değişim açıklaması
﻿THY'den ücretsiz değişim açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.