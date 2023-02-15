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Survivor Nagihan:: İçimiz yangın yeri gibi

İlk olarak deprem yardım kolilerinin hazırlanması için vatandaşlarla birlikte Ataşehir’de çalışan Nagihan Karadere, şimdi ise depremin yaralarını sarmak için depremzedelerle buluştuğu bir kareyi sosyal medya sayfasından paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 07:25
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Survivor eski yarışmacısı Nagihan Karadere deprem bölgesinden paylaştı

Survivor Nagihan:: İçimiz yangın yeri gibi
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da ağır yıkımlara neden oldu.

Ünlü isimler de tek yürek olarak, çalışmalara destek veriyor. Milli atlet Nagihan Karadere de ilk günden beri deprem bölgelerinde bulunuyor.

İlk önce Hatay’a giden Nagihan Karadere şimdi de soluğu Antakya’da aldı. Antakya’nın köylerindeki depremzedelerle bir araya gelen Nagihan Karadere, depremzedelerle bir araya fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

İlk önce Hatay’a giden Nagihan Karadere şimdi de soluğu Antakya’da aldı. Antakya’nın köylerindeki depremzedelerle bir araya gelen Nagihan Karadere, depremzedelerle bir araya fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Nagihan Karadere paylaşımına ise şu notu düştü, “Bugün yardım için bir köye gittik ve Esma ile tanıştım. 2 yaşında kızını 5 yaşında oğlunu ve kocasını kaybetmiş. Esma da  saatler sonra enkazın altından çıkarılmış. Enkaz altında çocuklarının cansız bedeniyle baş başa kalan bir anne..Nasıl teselli olur ki bu anne, nasıl hayata tutunur Esma? Ah esma Aahh içimiz yangın yeri... Allah dayanma gücü versin sana mekanları cennet olsun.

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