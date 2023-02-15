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Mert Fırat Hatay'da koordinasyon merkezi kurdu

Kahramanmaraş ve çevre illeri vuran depremin yaraları sarılmaya çalışılırken ülkemizin birçok bölgesinden afet yerlerine yardım yağıyor. Tüm Türkiye’nin kenetlendiği bu zor günlerde ünlü isimler de çalışmalara destek veriyor.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 09:05
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Oyuncu Mert Fırat Hatay'da koordinasyon merkezi kurdu

Mert Fırat Hatay'da koordinasyon merkezi kurdu
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Oyuncu Mert Fırat’ın kurucu üyesi olduğu İhtiyaç Haritası oluşumu Hatay’da bir koordinasyon merkezi kurdu. Fırat "300 gönüllü arkadaşımız çalışıyor. İlk günden bu yana 80 TIR indirdik. Burada fazla olan ürünleri başka bölgelere yolluyoruz." 

"Nereye ne gittiğini, hangi köye ne dağıtıldığını biliyoruz. 150 motosikletli kurye mahallelere gidiyor. 20’nin üstünde araç dağıtıma çıkıyor" dedi.

Önceliğin gıda malzemesi olduğuna dikkat çeken Fırat "Yorgan, giyim, bebek bezi, bebek maması, ilaca kadar depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Suları depoladığımız bir alan var. "Araçlara yakıt sağlayabilecek bir alan oluşturduk. Her gün 4 binden fazla depremzedemizin gıda ihtiyacını gideriyoruz. Bir de 2000’den fazla konteyner tesis edeceğiz" diye konuştu.

 

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