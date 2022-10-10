10 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sadece 100 metre. Yolda bıçaklandı hastane yolunda bir şok daha yaşadı

Sadece 100 metre. Yolda bıçaklandı hastane yolunda bir şok daha yaşadı

Bursa’da, yolda yürürken iddiaya göre hiç tanımadığı 2 kişinin saldırısına uğrayan Doğan Sünap(24) karın bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Yardıma gelen 2 arkadaşının Sünap’ı hastaneye yetiştirmeye çalıştığı hafif ticari aracın yakıtının hastaneye 100 metre kala bitmesi nedeniyle yolda kalan yaralının yardımına sağlık ekipleri yetişti.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 10:32
Takip Et

Sadece 100 metre. Yolda bıçaklandı hastane yolunda bir şok daha yaşadı

Sadece 100 metre. Yolda bıçaklandı hastane yolunda bir şok daha yaşadı
+
Aa
-

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi , Sinandede Mahallesi’nde meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nden Ankara Yolu Caddesi istikametine yürüyen Doğan Sünap iddiaya göre hiç tanımadığı 2 kişinin saldırısına uğradı.

KANLAR İÇERİSİNDE ARKADAŞLARINI ARADI

Sünap’ı karın bölgesinden bıçaklayan saldırganlar olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan genç arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen 2 arkadaşı, Doğan Sünap’ı hafif ticari araca bindirerek Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürmek istedi.

100 METRE KALA YAKIT BİTTİ

Ancak hastaneye 100 metre mesafede aracın yakıtının bitmesi üzerine yaralı Sünap ile 2 arkadaşı yolda kaldı. Yolda kalan gençlerin yardım istemesi üzerine hastanede bulunan sağlık ekibi kısa sürede yardıma geldi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sünap Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SALDIRGANLARI TANIMIYOR

Tedavi altına alınan Doğan Sünap’ın sağlık durumun iyi olduğu belirtilirken, polise verdiği ilk ifadesinde 2 kişinin bir anda kendisine saldırdığını ve saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi. Polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(AA)
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
1
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
2
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
3
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
4
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
5
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
6
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
﻿Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
7
﻿Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
﻿Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
﻿Uzmanından kepçe kulak uyarısı: Kurtulmak mümkün
﻿Uzmanından kepçe kulak uyarısı: Kurtulmak mümkün
﻿Uzmanından kepçe kulak uyarısı: Kurtulmak mümkün
﻿Van'da terör operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
﻿Van'da terör operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
﻿Van'da terör operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
﻿Antalya Bilim Üniversitesi personel alacak
﻿Antalya Bilim Üniversitesi personel alacak
﻿Antalya Bilim Üniversitesi personel alacak
﻿Türkiye ABD maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?
﻿Türkiye ABD maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?
﻿Türkiye ABD maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.