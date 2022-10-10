Sadece 100 metre. Yolda bıçaklandı hastane yolunda bir şok daha yaşadı

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi , Sinandede Mahallesi’nde meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nden Ankara Yolu Caddesi istikametine yürüyen Doğan Sünap iddiaya göre hiç tanımadığı 2 kişinin saldırısına uğradı.

KANLAR İÇERİSİNDE ARKADAŞLARINI ARADI

Sünap’ı karın bölgesinden bıçaklayan saldırganlar olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan genç arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen 2 arkadaşı, Doğan Sünap’ı hafif ticari araca bindirerek Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürmek istedi.

100 METRE KALA YAKIT BİTTİ

Ancak hastaneye 100 metre mesafede aracın yakıtının bitmesi üzerine yaralı Sünap ile 2 arkadaşı yolda kaldı. Yolda kalan gençlerin yardım istemesi üzerine hastanede bulunan sağlık ekibi kısa sürede yardıma geldi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sünap Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SALDIRGANLARI TANIMIYOR

Tedavi altına alınan Doğan Sünap’ın sağlık durumun iyi olduğu belirtilirken, polise verdiği ilk ifadesinde 2 kişinin bir anda kendisine saldırdığını ve saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi. Polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(AA)

